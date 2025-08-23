Mulher morre atropelada por Porsche durante exibição de automóveis em SC; duas pessoas ficam feridas

Motorista perdeu o controle, trapassou a barreira de segurança e atingiu as três mulheres; ele foi preso por homicídio culposo e liberado após pagar fiança

Uma mulher de 38 anos morreu e outras duas ficaram feridas após serem atropeladas por um Porsche 911 Carrera durante um evento automobilístico em Grão-Pará, no sul de Santa Catarina, na noite de sexta-feira (22). A vítima fatal foi identificada como Patricia Oening Foss. Segundo a Polícia Militar, o motorista, de 39 anos, perdeu o controle do carro durante a largada promocional do evento, ultrapassou a barreira de segurança e atingiu as três mulheres que acompanhavam a apresentação. Ele permaneceu no local, prestou auxílio às vítimas e testou negativo para consumo de álcool no bafômetro.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, Patricia chegou a receber atendimento, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no local. As outras vítimas, de 51 e 49 anos, tiveram lesões leves. Uma delas apresentou inchaço na cabeça e dores na clavícula e foi levada ao Hospital Santa Teresinha; a outra foi encaminhada ao Hospital de Braço do Norte.

O motorista foi preso em flagrante por homicídio culposo na direção de veículo automotor, pagou fiança de R$ 5 mil e foi liberado. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil. A organização do evento afirmou que todas as autorizações legais haviam sido obtidas e anunciou o cancelamento das atividades após o acidente. A Prefeitura de Grão-Pará também lamentou a morte e disse que a atividade tinha caráter apenas de exibição de veículos, sem previsão de manobras em alta velocidade.

