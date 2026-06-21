Entenda por que Haiti, Turquia e Tunísia foram eliminados após o 2º jogo na Copa

Novo critério de desempate da Fifa tornou inviável o avanço das seleções à fase mata-mata após a segunda derrota no Mundial

O Haiti, a Turquia e a Tunísia foram as primeiras seleções eliminadas da Copa do Mundo de 2026. Entretanto, o adeus ao Mundial se deu após o segundo jogo da fase de grupos e com uma rodada restante antes de iniciar a etapa mata-mata do torneio.

Para esta edição da Copa do Mundo, a Fifa estabeleceu como primeiro critério de desempate o saldo de gols resultante do confronto direto. Em razão dessa regra, ficou inviável a classificação dessas seleções à fase seguinte do Mundial.

No caso do Haiti, a equipe está na última posição do Grupo C sem pontuar. Os haitianos foram derrotados pelos escoceses, por 1 a 0, e, na sequência, pelos brasileiros, por 3 a 0.

Após a segunda rodada, o Brasil está na liderança. Na sequência, estão os marroquinos. Em terceiro, aparecem os escoceses. Os haitianos amargam na lanterna do Grupo C.

Sem a nova regra de desempate, a seleção haitiana poderia avançar caso vencesse os marroquinos na última rodada e os escoceses perdessem para os brasileiros. Agora, por não ter marcado contra a Escócia, o Haiti não consegue ultrapassar a equipe na tabela do Grupo C.

Essa é a mesma situação da Turquia, a segunda eliminada da Copa. A equipe está na última colocação do Grupo D, sem pontuar. No sábado (20), os turcos foram superados pelos paraguaios, que ocupam a terceira posição no chaveamento. Assim, mesmo que a seleção turca some três pontos em eventual vitória sobre os Estados Unidos, não consegue ultrapassar o Paraguai.

Após a derrota para o Japão, neste domingo (21), a Tunísia se juntou ao grupo dos eliminados antecipadamente da Copa do Mundo. Sem pontuar no torneio, a seleção tunisiana está na última posição do Grupo F, atrás da Suécia. Logo na estreia no Mundial, os suecos impuseram goleada de 5 a 1 nos tunisianos.