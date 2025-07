Namorada de adolescente que matou a família no Rio tinha planos de assassinar a mãe

Adolescente de 14 anos assassinou os pais e o irmão; diálogos entre o casal apontaram que os dois mostravam a intenção de cometer mais esse homicídio

Arquivo pessoal O casal se conheceu em jogos online e conversava há seis anos



A namorada do adolescente de 14 anos que matou a família no Rio de Janeiro também tinha planos de assassinar a própria mãe, segundo investigação da Polícia Civil de Mato Grosso, que apreendeu a garota, de 15 anos, na noite dessa segunda-feira (30). Segundo o delegado Matheus Soares Augusto, da Delegacia de Água Boa, onde mora a adolescente, os diálogos entre o casal apontaram que os dois tinham intenção de matar a mãe da garota no Mato Grosso.

O garoto matou os pais e o irmão de três anos porque seus pais eram contra o relacionamento virtual que ele mantinha com a namorada e não permitiram que ele fosse visitá-la no Mato Grosso. A adolescente já havia sido escutada pela polícia e teve seu notebook apreendido. O casal se conheceu em jogos online e conversava há seis anos.

“Ao ser comunicada sobre a possível participação da filha, a mãe da adolescente de Mato Grosso não acreditou na Polícia Civil, afirmando que ela é uma menina exemplar, que só tira notas boas na escola e a acompanha em tudo”, informou o delegado. A adolescente está na Delegacia de Água Boa, à disposição da Justiça.

De acordo com a advogada criminalista Pamela Villar, caso a investigação conclua que a garota teve participação determinante na morte das vítimas, ela pode responder por atos infracionais análogos a homicídio.

Como foi o crime?

O adolescente esperou os pais e o irmão dormirem, pegou a arma que havia em casa – que era registrada em nome do pai, autorizado a mantê-la como Colecionador, Atirador Desportivo e Caçador (CAC) – e matou os três.

*Com informações do Estadão Conteúdo

Publicado por Nátaly Tenório