Navio da Marinha com hospital de campanha, 180 fuzileiros e 28 médicos deve chegar a São Sebastião nesta quinta

Recursos serão utilizados para contribuir no resgate de pessoas isoladas e desobstrução de vias, além de diminuir a pressão sobre os hospitais da região; embarcação ainda conta com outras três menores dentro, duas lanchas e seis aeronaves

Divulgação/ Marinha Maior navio da Marinha do Brasil, Navio-Aeródromo Multipropósito Atlântico chega ao litoral norte de São Paulo nesta quinta com um hospital de campanha com 300 leitos



Está previsto para esta quinta-feira, 23, a chegada do Navio-Aeródromo Multipropósito Atlântico, da Marinha brasileira, ao porto de São Sebastião, no litoral norte de São Paulo. A embarcação, que contém um hospital de campanha com 300 leitos e seis aeronaves, deve levar ainda uma equipe de 180 fuzileiros navais treinados para situações emergenciais de defesa civil, para contribuir na desobstrução de vias da região, e outra de 28 profissionais de saúde de diversas especialidades para atender a população local. Mais de mil militares estarão envolvidos na ação. A informação foi dada inicialmente pelo governador Tarcísio de Freitas (PRB), em entrevista coletiva na última terça-feira, 22, e confirmada pela Marinha nesta quarta, ao enviar a embarcação, que saiu em direção ao seu objetivo pela manhã.

A gigantesca estrutura é o maior navio da Marinha do Brasil. Segundo ela, a embarcação permitirá desafogar hospitais da região, permitindo que eles priorizem os casos mais graves. No navio Atlântico estão sendo levados ao litoral norte de SP seis helicópteros, três embarcações de desembarque de viaturas e duas lanchas. Além do Atlântico, a Marinha enviou também o Guarapari, uma embarcação de desembarque de carga, que possui uma rampa capaz de atracar em praias, o que deve facilitar o resgate de vítimas em áreas ainda isoladas. No centro médico do navio, há ortopedista, cirurgião geral, anestesista, clínico geral, farmacêutico, cirurgião dentista, técnicos em Enfermagem, auxiliar de Higiene Bucal e auxiliar de Laboratório (patologia clínica).​​

“Na quinta-feira vamos ter aqui o navio atlântico, que chegará com seis aeronaves, um hospital de campanha com capacidade para 300 leitos, 21 profissionais de saúde da Marinha. Vamos ter também 180 fuzileiros navais, especializados em situações de Defesa Civil, que vão nos ajudar nos diversos desbloqueios. Isso tudo vai ser interessante para aliviar a pressão dos hospitais locais. A Marinha também está trazendo embarcações para o transporte de pessoas, para pessoas que perderam carro ou tenham necessidade urgente de sair, a gente pode fazer esse deslocamento também”, anunciou Tarcísio de Freitas na última terça.