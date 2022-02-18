Desaparecidos em Petrópolis chegam a 218; veja lista com os nomes
Registro da Delegacia de Descoberta de Paradeiros (DDPA) teve mais de cem novos nomes nesta sexta
O número de pessoas desaparecidas em Petrópolis após os deslizamentos causados pela chuva chegaram a 218 nesta sexta, 18. O registro é mantido pela Delegacia de Descoberta de Paradeiros (DDPA) e é atualizado ao longo do dia, conforme mais pessoas informam do desaparecimento de familiares e conhecidos e outras são encontradas. Outro registro é mantido pelo Ministério Público do Rio de Janeiro, por meio do Programa de Localização e Identificação de Desaparecidos (PLID/MPRJ), atualizada pela última vez na noite de quinta, 17, que contava com 57 nomes. Até o momento, 849 pessoas foram acolhidas nos 19 pontos de apoio da cidade. Por outro lado, 129 mortes já foram confirmadas. Confira a lista com os nomes de todos os desaparecidos da DDPA.
1. AILTON DIAS DE CERQUEIRA – 69 ANOS
2. AMANDA LOUISE BLOWER STOCK – 37 ANOS
3. ANA PAULA PAIXÃO DA COSTA – 46 ANOS
4. ANTÔNIO MANOEL RIBEIRO COURA – 38 ANOS
5. APARECIDA DESIDÉRIO – 46 ANOS
6. ARTHUR MORAES FERREIRA PIRES – 7 ANOS
7. ANA CAROLINE SOARES DE ALMEIDA
8. ANA CLARA RUFINO DA SILVA
9. ANA MARIA DO AMARAL
10. ANDERSON VENTURA AVELAR
11. ANDRÉ CRUZ LOPES
12. ANDREA MARTINS COELHO
13. ANTONIETA BANDIEIRA ECKARDT
14. ANTONIO CARLOS AZEVEDO
15. ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA
16. ANTONIO CARLOS DOS SANTOS
17. ANTONIO CARLOS JUSTINO
18. ANTONIO SOARES
19. ANTONY LUIZ BORGES
20. ARTHUR AFONSO – 40 ANOS
21. ARTHUR AFONSO FERNANDES – 5 ANOS
22. ATÍLIO DE OLIVEIRA
23. ALICE – 2 ANOS
24. ALLANA RIBEIRO LIMA
25. BENTO DE FREITAS GARCIA
26. BERNARDO GOMES DE SOUZA
27. BERNARDO MADURO DE OLIVEIRA BRAGA – 7 ANOS
28. BIRA
29. BRYAN MENEZES LOUREIRO – 3 ANOS
30. CARLOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA VIEIRA – 39 ANOS
31. CARLOS AUGUSTO ALBINO
32. CAROLINA FREITAS GARCIA
33. CAROLINA AFONSO
34. CÉLIO LUIZ DA CRUZ LOUREIRO
35. CELSO GONÇALVES
36. CHRISTIANE FERRAZ BLOWER STOCK – 63 ANOS
37. CLÁUDIO FERREIRA
38. CLÁUDIO DOMINGOS OLIVEIRA
39. CLÁUDIO PEREIRA RAMOS
40. DANIEL MARANGUAPE SILVA – 6 ANOS
41. DANIELE GALDINO DA SILVA
42. DAVI DOS SANTOS TAVARES
43. DEBORA MADURO BULLA – 27 ANOS
44. DELCIMAR ADÃO SCHIMITT
45. EDA MARIA FERREIRA DE ABREU
46. EDNARDO CONCEIÇÃO DE SOUZA
47. EDWILSON LEVI DOS SANTOS PASSOS
48. ELAINA GONÇALVES
49. ELENA SANTOS PIMENTA – 3 ANOS
50. ELCIO FREITAS
51. ELI JOSÉ SODRÉ DE NEVES
52. ELISABETE ALVES DE ALCÂNTARA STANZANI BARBOSA
53. ELISABETE PEREIRA CUSTÓDIO DA SILVA
54. EMANUELLY MUSSEL MACEDO DE ARRUDA
55. ENI DOS SANTOS BASTOS BARBOSA
56. ENZO BARREIROS STANZANI
57. ERCÍLIA SALOMÉ DA CONCEIÇÃO
58. ESTEFANE DA MOTTA PEDRO
59. ESTEVÃO PONTE CAVADAS
60. FABIANA DE MELLO COUTINHO
61. FÁBIO JOSÉ GOMES
62. FELIPE CUPIDO VILLAS LOBO GERTHEN – 35 ANOS
63. FERNANDA CRISTINA SOARES
64. FERNANDO SOARES
65. FÁBIO TRISTAN CÂNDIDO MEDEIROS
66. GABRIEL SOARES
67. GABRIEL VILA REAL DA ROCHA – 17 ANOS
68. GIOVANA DE OLIVEIRA COSTA – 13 ANOS
69. GILNEIDA SOUZA REIS
70. GISELAINE MOREIRA DOS SANTOS
71. GISELE MACHADO
72. GERALDO DE PAULA PEREIRA DA SILVA – 63 ANOS
73. GISELE REIS BITTENCOURT – 40 ANOS
74. GRAZIELE MOTA BARREIROS STANZANI – 36 ANOS
75. GIULIA LUIZ RIBEIRO
76. GLEICE ROLANDO DE OLIVEIRA – 43 ANOS
77. HEITOR – 5 ANOS
78. HEITOR CARLOS DOS SANTOS – 61 ANOS
79. HELENA RUTH ALVARO THOMAS – 77 ANOS
80. HELENA SOFIA ROSA
81. IVAN MENEZES DE OLIVEIRA – 10 ANOS
82. IAGO MENEZES DE OLIVEIRA – 12 ANOS
83. IRIS MENEZES DE OLIVEIRA – 20 ANOS
84. IZABEL BALDEZ – 54 ANOS
85. ISABEL CRISTINA SERAFIM
86. JACKSON GAMA GOMES
87. JOÃO CARLOS COSTA OLIVEIRA
88. JOAQUIM GONÇALVES
89. JOYCE DA SILVA AFFONSO
90. JOSÉ LUIZ DA SILVA
91. JOSÉ OLÍCIO DA SILVA
92. JOSÉ RICARDO LOPES DA SILVA
93. JOSÉ RODRIGUES FONTES
94. JOSÉ RUBENS DA SILVA – 52 ANOS
95. JULIANA CASSIMIRO DA PENA
96. JULIANA DOS SANTOS RUFINO PIMENTA – 32 ANOS
97. JACOB SOARES DE MENEZES FILHO
98. KAIQUE SEVERINO CONDE
99. KÁTIA
100. LAÉRCIO DE ANDRADE
101. LAILA RAMOS
102. LARISSA AZEVEDO AFONSO
103. LEILA CRUZ CHAGAS
104. LEOLINA DE JESUS SCHMITT
105. LAVINIA ALVES DE OLIVEIRA – 16 ANOS
106. LEANDRO CAIO DA SILVA FURTADO – 28 ANOS
107. LEONARDO ALVES DE ALCANTARA STANZANI – 38 ANOS
108. LEVY AUGUSTO RIBEIRO – 67 ANOS
109. LIA MACHADO SILVA – 83 ANOS
110. LINDALVA LEITE FILHA
111. LORRAINE CUSTÓDIO DA SILVA
112. LUCAS
113. LUCAS RUFINO DA SILVA – 21 ANOS
114. LUCAS NEVES BANDEIRA
115. LUCIA SILVEIRA
116. LUCIANE NAZARETE FERREIRA
117. LUIZ ANTONIO KRONEMBERG MENDES
118. LUIZ JOSÉ FARIA RAMOS
119. MANOELA ANDRADE
120. MANOELA DE ALMEIDA MENDES
121. MARCELO ANTONIO KRONEMBERG MENDES
122. MARCELO AUGUSTO CARVALHO MACHADO
123. MARCELO COSTA BATISTA DA SILVA
124. MARCELO DE SOUZA
125. MARCELO LUIZ DE OLIVEIRA
126. MARCIO JOSÉ LESSE
127. MÁRCIO CUSTÓDIO
128. MARCO AURÉLIO CEZAR AZEVEDO
129. MARCO AURÉLIO DA COSTA BARCIA
130. MARIA ALICE DE ASSIS CERQUEIRA BATISTA
131. MARIA ALVES DA SILVA
132. MARIA APARECIDA OLÍMPIO
133. MARIA APARECIDA TEODORO DA SILVA
134. MARIA BERNADETE SORGINI – 61 ANOS
135. MARIA DA GLÓRIA CUSTÓDIO
136. MARIA DAS GRAÇAS DO AMARAL – 69 ANOS
137. MARIA DAS GRAÇAS DE PAIVA DESTRO – 72 ANOS
138. MARIA DAS GRAÇAS SENRA DE OLIVEIRA
139. MARIA EDUARDA
140. MARIA EDUARDA DA SILVA MARIANO
141. MARIA EDUARDA DE ALMEIDA DA SILVA
142. MARIA HELENA DE SOUZA XAVIER
143. MARIA HELENA LOURENÇO JULIANO – 65 ANOS
144. MARIA ISABEL FERNANDES DE CARVALHO
145. MARIA ROSA DOS SANTOS
146. MARILZA MARCOLINO FERNANDES
147. MÁRIO AURÉLIO CESAR DE AZEVEDO
148. MARISLEI GONÇALVES
149. MARLI PALUTINI DA SILVA
150. MAURICIO VALÉRIO – 66 ANOS
151. MICHAEL VARGAS VIEIRA DA SILVA
152. MICHELE APARECIDA DOS SANTOS AZEVEDO
153. MILLA DO NASCIMENTO MACHADO SILVA – 13 ANOS
154. MILENA SOPHIA ROSA
155. MILTON FRANCISCO CHAGAS
156. MONIQUE DA SILVA SOARES
157. MURILO COSTA BAPTISTA DA SILVA – 24 ANOS
158. NATHALY VITORIA ROSA FELIPE DOS SANTOS GONÇALVES – 12 ANOS
159. NATHALIA BESSA – 26 ANOS
160. NILMA DAS GRAÇAS SOARES DE MENEZES – 65 ANOS
161. NEEMIAS RAFAEL DA SILVA TOMÉ
162. NILSON CARLOS DE OLIVEIRA
163. NIRLEY BATISTA SANTOS
164. OLGA SORGINI CORTESI
165. ONOFRE ROSA FILHO
166. OTTO KARL HEIL STOCK – 64 ANOS
167. OSWALDO ROCHA DE SOUZA FILHO
168. PÂMELA BERNARDES DA SILVA
169. PATRÍCIA DE FÁTIMA BENTO DE ALMEIDA – 41 ANOS
170. PAULA EDSON CORREA BRANCO
171. PAULO ALBERTO GUEDES DA SILVA
172. PAULO SERGIO BAPTISTA DA SILVA – 64 ANOS
173. PEDRO HENRIQUE BRAGA GOMES DA SILVA – 8 ANOS
174. PEDRO HENRIQUE MADURO BRAGA
175. PRISCILA FEITOSA DO NASCIMENTO
176. RAFAELA AMANDA DA SILVA TOMÉ
177. RANYA DOS SANTOS ARAÚJO
178. RENATA DA ROCHA ROMEU – 48 ANOS
179. RENATA PRISCILA SOARES – 48 ANOS
180. RITA DE CÁSSIA MOFFATT PERLINGEIRO
181. ROBSON VINICIUS DA COSTA
182. RODOLFO PERLINGEIRO DE JESUS
183. ROSÂNGELA DE CARVALHO GOMES
184. ROSILENE ASLINE
185. ROBERTA RIBEIRO DOS REIS
186. SAYMON MULLER DE MELO
187. SANDRA HELENA DE LIMA
188. SARA CASSIMIRO
189. SARAH WALSH DE ALBUQUERQUE – 32 ANOS
190. SAULO DE ANDRADE
191. SERGIO GOMES DE OLIVEIRA
192. SHEILA SARDINHA DE MATOS COIMBRA
193. STEPHANIE DO NASCIMENTO MARANGUAPE SILVA – 11 ANOS
194. SIDINEI SOARES CARDOSO DE ANDRADE – 53 ANOS
195. SIMONE RAESK MOURA – 49 ANOS
196. SONIA REGINA BAPTISTA DA COSTA – 61 ANOS
197. SUELEN ROSA FELIPE – 39 ANOS
198. SOFIA SORGINE OLGA
199. SOLANGE NEVES
200. SOPHIA DE SOUZA AFFONSO
201. SOPHIA DE FREITAS GARCIA
202. SUZANA DE SOUSA GONÇALVES BARBOSA – 16 ANOS
203. TALITA DA SILVA – 28 ANOS
204. THIAGO DE CARVALHO DAS GRAÇAS
205. THIAGO FONTES DOS ANJOS – 22 ANOS
206. TANIA LEITE DE CARVALHO
207. TAYLANE DE SOUZA DOS SANTOS
208. THIAGO PEREIRA CHAVES
209. VALDECIR AFONSO
210. VALDIRÊS DE ALMEIDA XAVIER
211. VALERIA DA COSTA MADURO – 55 ANOS
212. VÂNIA PLATEZ DE SOUZA
213. VERA LUCIA ALVES DE ALCÂNTARA DIAS – 59 ANOS
214. VERA LÚCIA NASCIMENTO SILVA
215. VITÓRIA CRISTINE PEREIRA RAMOS
216. VITÓRIA MOURA BENTO RICON
217. WALLACE REIS BITTENCOURT DE ANDRADE
218. WERVERSON GOMES MARTINS