Operação fecha mais de 1,2 mil postos suspeitos de elo com o crime

Ao todo, 1.283 postos de combustíveis foram lacrados no país durante a ofensiva

Governo deve arrecadar R$ 11 bilhões com alta de imposto sobre gasolina e diesel

Uma força-tarefa intensificou o combate a postos de combustíveis clandestinos suspeitos de envolvimento com o crime organizado. A operação Bomba Oculta, desdobramento da Carbono Oculto, identificou estabelecimentos usados, segundo as autoridades, para movimentar dinheiro, sonegar impostos e lavar recursos de atividades criminosas.

Ao todo, 1.283 postos de combustíveis foram lacrados no país durante a ofensiva. Além disso, quase 1,3 mil CNPJs foram cancelados e 228 inscrições estaduais serão consideradas inaptas.

A ação reúne Receita Federal do Brasil, Secretaria da Fazenda de São Paulo, Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), Procuradoria-Geral do Estado, Fazenda Nacional e Polícia Civil.

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