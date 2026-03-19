Operação contra ‘quebra-vidros’ no centro de São Paulo termina com 116 presos

Segundo a polícia, também foram apreendidos 50 quilos de drogas, 12 armas ilegais, R$ 6,2 mil em espécie e 21 celulares

Divulgação / Polícia Militar A corporação também informou que foram presos 46 procurados pela Justiça



A Polícia Militar de São Paulo anunciou nesta quinta-feira (19) que prendeu 116 pessoas em uma ação contra gangues de “quebra-vidros”, além de tráfico de drogas e receptação. Segundo a PM, foram apreendidos 50 quilos de drogas, 12 armas ilegais, R$ 6,2 mil em espécie e 21 celulares.

A corporação também informou que foram presos 46 procurados pela Justiça, além de recuperar 53 veículos roubados. Foram mobilizados 2.500 policiais, com auxílio de drones e aeronaves para monitoramento dos locais. A Polícia Civil também participou da ação.

A polícia destacou a descoberta de um imóvel inabitado usado para o armazenamento e preparo de drogas, na região norte da capital, no bairro da Cachoeirinha. No local foi apreendida uma metralhadora.

A PM comunicou na quarta que monitoramento aéreo foi realizado por uma aeronave e oito drones do Núcleo “Olho de Águia”, permitindo que o Centro de Operações da PM (Copom) acompanhasse as movimentações em tempo real.

A operação envolveu diferentes unidades da corporação, incluindo o Policiamento de Choque, a Cavalaria, a Aviação e o Comando de Trânsito, que fiscalizou veículos com irregularidades que poderiam ser utilizados em práticas criminosas.