PF mira quadrilha que fabricava e vendia falso Mounjaro para emagrecer ilegalmente

24 mandados de busca e apreensão são cumpridos nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia e Pernambuco; relógios de marca, carros de luxo e aeronave já foram apreendidos

  • Por Jovem Pan
  • 27/11/2025 10h40 - Atualizado em 27/11/2025 10h43
Divulgação / Polícia Federal Polícia cumpre 24 mandados de busca e apreensão nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia e Pernambuco, na Operação Slim Polícia Federal já apreendeu relógios de marca, carros de luxo e também aeronave, durante Operação Slim

A Polícia Federal deflagrou, nesta quinta-feira (27), uma operação para desarticular uma quadrilha envolvida na produção, fracionamento e comercialização ilegal de tirzepatida, princípio ativo do medicamento Mounjaro, utilizado para tratamento de diabetes e obesidade. Nas embalagens das caixas, constam o nome do princípio ativo.

Estão sendo cumpridos 24 mandados de busca e apreensão nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia e Pernambuco, em clínicas, laboratórios, estabelecimentos comerciais e residências ligadas aos investigados. Já foram apreendidos relógios de marca, carros de luxo e também aeronave.

“A investigação identificou que o grupo mantinha estrutura de fabricação em condições incompatíveis com padrões sanitários, realizando envase, rotulagem e distribuição do produto de forma irregular”, segundo a PF. A operação é realizada com o apoio da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e das Vigilâncias Sanitárias dos estados de São Paulo, Bahia e Pernambuco.

Produção clandestina

Indícios de produção em série em escala industrial, prática não permitida no âmbito da manipulação magistral autorizada pela legislação vigente, foram descobertos, segundo a investigação.

Ainda de acordo com a PF, a apuração também revelou a comercialização do material por meio de plataformas digitais. “Sem controles mínimos de qualidade, esterilidade ou rastreabilidade, elevando o risco sanitário ao consumidor. Além disso, estratégias de marketing digital induziam o público a acreditar que a produção rotineira da tirzepatida seria permitida”, disse.

As ações realizadas nesta quinta-feira buscam interromper a atividade ilegal, identificar os envolvidos na produção e distribuição, e coletar materiais para análise e perícia dos itens confiscados.

*Com informações do Estadão Conteúdo
Publicado por Nícolas Robert

