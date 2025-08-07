Polícia faz ação contra influenciadores que divulgam Jogo do Tigrinho

Alvos são suspeitos de participar de uma organização criminosa que promove jogos de azar não legalizados e faz também lavagem de dinheiro; saiba quem são

Divulgação/Polícia Civil do Rio Os dados de movimentação bancárias suspeitas foram obtidos por meio do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf)



Operação da Polícia Civil do Rio de Janeiro desencadeada nesta quinta-feira (7) mira 15 influenciadores digitais que promovem plataformas ilegais na internet, como o Jogo do Tigrinho. As investigações apontam que os envolvidos somam movimentações bancárias suspeitas no valor de até R$ 4 bilhões. A operação foi batizada de Desfortuna e, além do Rio de Janeiro, cumpre mandados em São Paulo e Minas Gerais. Os alvos são suspeitos de participar de uma organização criminosa que promove jogos de azar não legalizados e faz também lavagem de dinheiro. Os investigadores da Delegacia de Combate às Organizações Criminosas e à Lavagem de Dinheiro (DCOC-LD) identificaram que os 15 influenciadores fazem publicações nas redes sociais em que incentivam os jogos ilegais, fazem promessas enganosas de lucro fácil e ostentam vida de luxo, com carros de alto padrão, viagens internacionais e imóveis caros.

Para a polícia, são “sinais claros de enriquecimento incompatível com a renda declarada pelos influenciadores”. A delegacia aponta ainda que, além do segmento da organização criminosa, que atua na promoção dos cassinos online, a quadrilha tem ramificações como operadores financeiros e empresas de fachadas, utilizadas para ocultar a origem ilícita de dinheiro. Os dados de movimentação bancárias suspeitas foram obtidos por meio do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), órgão ligado ao Banco Central e que produz informações que permitem identificar crimes como lavagem de dinheiro.

Quem são os influenciadores suspeitos de movimentar R$ 4 bilhões com jogo do Tigrinho

Anna Beatriz Miranda, a Bia Miranda, tem 6,2 milhões de seguidores apenas em dois perfis no Instagram. Ela se apresenta como figura pública e se define como ‘boladona não, posturada!”. A modelo carioca ficou conhecida por ter ficado em segundo lugar no reality show A Fazenda, da Record. Samuel Sant’Anna da Costa, o Gato Preto, compartilhou em rede social o momento em que foi preso pela polícia nesta quinta. Conforme a publicação, um policial manda ele colocar as mãos na parede e pergunta se ele está com arma. “Temos um mandado de prisão, você está preso, entendeu. Vai até a delegacia conversar com o delegado”, diz um policial. Em vídeos, ele ostenta carros de luxo.

Maurício Martins Junior, o Maumau, é influenciador digital e humorista conhecido como “príncipe da ousadia”. Sua página no Instagram é seguida por 3,4 milhões de pessoas. Ele é dono da empresa especializada em eventos, Maumauzk. O influenciador se tornou conhecido após postar um vídeo sobre sua experiência como gari em Osasco, na Grande São Paulo. Paola de Ataíde Rodrigues, a Paola Ataíde, se apresenta como criadora de conteúdo digital. Ela dá dicas de bem estar e autocuidado. Somadas, suas páginas têm quase 6 milhões de seguidores

Irmã de Paola, Paullina Attaide, com mais de 4 milhões de seguidores, se diz criadora de conteúdo digital. “Gravo minha vida divertida (às vezes louca), enquanto cuido de mim e da @lauraataide (filha)”, diz, na apresentação. Rafael da Rocha Buarque, o Dj Buarque, é ex de Bia Miranda, com quem teve um filho. Ele é conhecido por compor e apresentar músicas de funk.

Lavagem de dinheiro e organização criminosa

De acordo com a polícia do Rio, os influenciadores usavam as redes sociais com milhões de seguidores para promover jogos de azar e cassinos online, entre eles o “jogo do tigrinho”. A operação investiga também fintechs ligadas aos influenciadores. A investigação da Operação Desfortuna apontou indícios de lavagem de dinheiro e organização criminosa. Segundo a apuração, os influenciadores digitais usam as redes sociais para incentivar o jogo, com promessas enganosas de lucros fáceis, com o intuito de atrair seguidores para estas plataformas de apostas, que são proibidas no país.

Conforme a polícia, foram identificados sinais claros de enriquecimento incompatível com a renda declaradas pelos influenciadores. A investigação aponta que eles ostentam nas redes sociais estilos de vida luxuosos, com viagens internacionais, carros de luxo e imóveis de alto padrão. Relatórios de inteligência financeira do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) revelaram movimentações bancárias suspeitas que ultrapassem a soma de R$ 4 bilhões.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Além da promoção de jogos ilegais, os influenciadores investigados são suspeitos de integrar uma organização criminosa estruturada, com divisão de tarefas entre divulgadores, operadores financeiros e empresas de fachada. A estrutura seria usada para ocultar a origem ilícita dos recursos, caracterizando lavagem de dinheiro. Foram identificadas conexões entre alguns envolvidos e suspeitos de ligação com o crime organizado. Na casa de Maumau, em Arujá, na Grande São Paulo, foi encontrada uma arma – o influenciador foi preso e levado para a delegacia da Polícia Civil.

*Com informações da Agência Brasil e Estadão Conteúdo

Publicado por Fernando Dias