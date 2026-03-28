Primeira onda de calor de 2026 atinge centro-sul; veja previsão

Alta pressão atmosférica fará temperaturas subirem nos próximos dias em 5 estados

Paulo Pinto/Agencia Brasil São Paulo (SP), 27/12/2025 - Pessoas na rua durante forte onda de calor



Um sistema de alta pressão, que impede a formação de nuvens, atua entre o norte da Argentina e o Paraguai avança pelo país e provoca elevação nas temperaturas especialmente na região sul no Brasil.

A “bolha de calor” alcançará com maior intensidade áreas a oeste do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, chegando também ao sul de Mato Grosso do Sul. Nessas localidades (área em vermelho do mapa) as temperaturas ficarão entre 5°C e 7°C acima da média. Nas regiões mais interioranas (área em laranja) os termômetros marcarão entre 3°C e 5°C acima da média, considerado calor intenso.

O sistema, que começou nesta sexta-feira (27), deve perdurar até a próxima quarta-feira (1). Segundo os meteorologistas da Climatempo, as temperaturas devem ficar próximas dos 38°C e em cidades do oeste gaúcho, oeste catarinense, oeste e sul do Paraná e no sul e oeste do Mato Grosso do Sul os termômetros podem registrar valores ainda maiores durante a tarde.

Como consequência a umidade relativa do ar tende a cair, ficando abaixo dos 30% no interior do Paraná, Santa Catarina, sul de Mato Grosso do Sul e interior de São Paulo.

Mas apesar do tempo firme no sul, as instabilidades continuam com moderada a forte intensidade na faixa leste de Minas Gerais, Espírito Santo e Sul da Bahia. Boa parte do norte do país tem condição para temporais neste final de semana.