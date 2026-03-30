Quais as possíveis causas da explosão em avião durante decolagem em SP

O acidente com a turbina de um Airbus A330 da Delta Airlines no Aeroporto Internacional de Guarulhos pode ter sido causado por aves, animais ou peças metálicas caídas na pista

Reprodução/Youtube/Jovem Pan News Conforme o especialista, mesmo se perder uma turbina, a aeronave ainda tem 100% de capacidade de voar



O acidente com o avião da Delta Airlines que realizou um pouso de emergência no Aeroporto Internacional de Guarulhos, na noite de domingo (29), após incêndio em uma das turbinas, pode ter sido causado por aves, animais ou peças metálicas caídas na pista, segundo especialista. A aeronave, no entanto, tem sistemas de segurança que permitem voar mesmo com uma turbina a menos.

O incidente aconteceu logo após a decolagem para um voo até os Estados Unidos. O Airbus levava 272 passageiros e 14 tripulantes O piloto acionou sistemas de emergência, comunicou a torre de controle do aeroporto e fez um pouso de emergência no mesmo aeroporto. Ninguém ficou ferido. O acidente é investigado pela Força Aérea Brasileira (FAB).

A Delta diz em seu site oficial que o voo foi cancelado devido a problemas no motor esquerdo e pediu desculpas aos passageiros pelo transtorno. A companhia afirma que o Airbus A330-300 pousou em segurança, foi recebido pela equipe de combate a incêndio aeroportuário e os passageiros foram levados de ônibus até o terminal.

A aeronave partiu às 23h49 com destino a Atlanta, nos Estados Unidos, quando, segundos após sair do solo, houve uma explosão no motor esquerdo. O incidente provocou a queda de fragmentos chamuscados na área ao lado da pista, o que deu início a um foco de incêndio.

De acordo com o engenheiro mecânico Gerardo Portela, especialista em gerenciamento de risco da Universidade Federal do Rio de Janeiro (Coppe-UFRJ), dados históricos mostram que acidentes como esses em geral acontecem por ingestão de objeto estranho, que pode ser um pássaro, um balão, uma ave, ou peças que ficam na pista, como parafusos.

“Isso acontece quando carros ou outras aeronaves deixam cair alguma coisa na pista e, na hora da decolagem, quando o avião está ganhando velocidade, levanta a peça que acaba entrando na turbina”, explica.

Segundo ele, esse modelo de avião tem turbinas sofisticadas e consegue se manter em voo mesmo que perca uma delas. “As companhias aéreas são velozes nessas atualizações. Um avião muito seguro, muito usado em viagens transatlânticas.”

Conforme o especialista, mesmo se perder uma turbina, a aeronave ainda tem 100% de capacidade de voar. “Tem também um sistema de detecção de fogo e gás e superaquecimento das turbinas muito confiável, que detecta presença de alteração de temperatura, confirma e manda mensagem para cabine.”

Ainda segundo ele, esses aviões possuem um sistema de combate a incêndio para cada turbina. “Esse sistema inclui um gás capaz de extinguir com muita eficiência qualquer tipo de incêndio e explosão, e ainda adotar ações de isolamento para que o evento não tome proporções maiores.”

Sobre os destroços que caíram da turbina do avião durante o incêndio, ele explica que, em caso de desprendimento das paletas instaladas na turbina, ela poderia atingir o avião com a força de um míssil. “Então tem também uma carcaça que não deixa nenhum pedaço ir para dentro da aeronave. Mas não é possível evitar que caia alguma coisa, como vários pedaços caíram, causando incêndio no solo, justamente na região da pista do pouso de emergência. A gente tem que esperar investigação para saber o que aconteceu.”

Além da hipótese da ingestão de objeto estranho pela turbina, outra possibilidade, segundo o engenheiro, é ter ocorrido uma falha do motor. “No solo, foram tomadas todas as ações cabíveis e aplicáveis e conseguiram contornar a situação. Nesses casos, a prioridade é colocar a aeronave no solo, porque ela está funcionando com apenas uma turbina, mesmo que ainda exista alguma coisa ali, um fogo, mas bombeiros tentaram reduzir o incêndio e fizeram isso da melhor maneira possível”, diz.

O Airbus A330-300 da Delta Airlines tem capacidade para transportar até 282 passageiros, distribuídos nas classes executiva, premium e econômica.

Com 63,4 metros de comprimento e 60,1 m de envergadura (distância entre as pontas das asas), o avião ostenta uma cauda do avião de 16,9 metros de altura.

A aeronave atinge velocidade de cruzeiro de cerca de 855 km/h, com autonomia de 10 mil quilômetros, o que permite voos intercontinentais sem escalas. O modelo é equipado com dois motores de propulsão turbofan – uma espécie de grande ventilador para gerar empuxo.

Coleta e confirmação de dados

A Força Aérea Brasileira (FAB) informou que, no último domingo, investigadores do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa), com sede em Brasília (DF), foram acionados para realizar a ação inicial da ocorrência envolvendo a aeronave de matrícula N813NW no Aeroporto Internacional de Guarulhos (SP).

Durante a ação, profissionais aplicaram técnicas específicas para coleta e confirmação de dados, preservação de elementos, verificação inicial dos danos causados à aeronave ou pela aeronave, além do levantamento de outras informações necessárias à investigação. O resultado da investigação será divulgado ao final da apuração.

*Estadão Conteúdo