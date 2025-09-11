Rio de Janeiro lança programa ‘Tax Free’ para turistas; saiba como vai funcionar

Implementação do sistema está prevista para 2026, após a realização de uma licitação e o credenciamento de estabelecimentos comerciais

José Lucena/TheNews2/Estadão Conteúdo RJ - CLIMA/RIO/PRAIA - GERAL - Banhistas aproveitam dia de sol na Praia de Ipanema, na zona sul da cidade do Rio de Janeiro, nesta sexta-feira, 16 de maio de 2025. O dia segue ensolarado na capital carioca, com os termômetros variando de 17ºC a 30ºC, sem chances de chuva. 16/05/2025



O estado do Rio de Janeiro anunciou a regulamentação do programa “Tax Free”, que permitirá a devolução do ICMS para turistas internacionais que realizarem compras acima de R$ 109,26. A implementação do sistema está prevista para 2026, após a realização de uma licitação e o credenciamento de estabelecimentos comerciais. A iniciativa tem como objetivo impulsionar o turismo e o comércio local, com a expectativa de gerar um impacto econômico de até R$ 1 bilhão.

Para usufruir do benefício, os turistas precisarão efetuar suas compras em lojas que estejam credenciadas ao programa, utilizando cartões de crédito emitidos fora do Brasil. É fundamental que o interessado manifeste seu desejo de participar do “Tax Free” no momento da compra. O reembolso do imposto será processado em até 30 dias, desde que o consumidor apresente o produto adquirido, a nota fiscal, documentos de identificação e o pedido de reembolso.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Os produtos que poderão ser reembolsados incluem uma variedade de itens, como roupas, calçados, eletrônicos, joias e perfumes. No entanto, serviços como hospedagem e alimentação não estão cobertos pela devolução do ICMS. Apenas os estabelecimentos que estão localizados no estado e que operam sob o regime normal de apuração do ICMS poderão se inscrever no programa.

A Secretaria de Estado de Fazenda do Rio (Sefaz) está atualmente envolvida na licitação para selecionar a empresa que irá operar o sistema de devolução. A expectativa é que esse processo seja finalizado até o primeiro trimestre de 2026.

*Reportagem produzida com auxílio de IA