Rodovias de SP têm 39 novos radares; veja os locais

39 novos radares de fiscalização eletrônica estão operando nas rodovias de São Paulo

Desde a 0h da terça-feira (2), 39 novos radares de fiscalização eletrônica estão operando nas rodovias do Estado de São Paulo. Eles foram instalados pelo Departamento de Estradas de Rodagem de São Paulo (DER-SP), vinculado à Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística (Semil). Ao todo, 151 radares estão em operação nas rodovias paulistas.

Os radares foram instalados em trechos estratégicos e devidamente sinalizados com o limite de velocidade permitido. A instalação dos novos aparelhos tem o objetivo de reforçar a segurança viária, ampliar a prevenção de acidentes e contribuir para salvar vidas. “A instalação de radares reforça o compromisso do governo de São Paulo com a segurança nas rodovias e a meta de reduzir acidentes a zero”, afirmou Sergio Codelo, presidente do DER-SP.

Os equipamentos fazem parte do contrato firmado a partir do Edital nº 145/2023, que prevê a implantação de 649 radares em pontos estratégicos dos mais de 12 mil quilômetros de rodovias estaduais não concedidas. A escolha de cada ponto resulta de mapeamento técnico que considera fatores como histórico de acidentes, excesso de velocidade, características geométricas da via, pontos críticos e áreas com travessia de animais. Os demais radares previstos seguem em fase de implantação, passando por testes e homologação antes de entrarem em operação.

Confira a lista dos 39 novos radares:

– SP 063 – Km 26,85 (Itatiba) – 60 km/h

– SP 133 – Km 5,682 (Limeira) – 80 km/h

– SP 147 – Km 9,1 (Socorro) – 60 km/h

– SP 332 – Km 71,1 (Jundiaí) – 60 km/h

– SP 352 – km 135,166 (Amparo) – 60 km/h

– SP 354 – Km 61,298 (Campo Limpo Paulista) – 60 km/h

– SPA 066/300 – Km 5,476 (Jundiaí) – 60 km/h

– SPA 075/330 – km 1,579 (Vinhedo) – 60 km/h

– SP 141 – Km 5,52 (Capela do Alto) – 60 km/h

– SP 141 – Km 22,28 (Tatuí) – 60 km/h

– SP 141 – Km 24,65 (Tatuí) – 80 km/h

– SP 141 – Km 42,9 (Cesário Lange) – 60 km/h

– SP 141 – Km 61,35 (Porangaba) – 60 km/h

– SP 157 – Km 52,63 (Porangaba) – 60 km/h

– SP 249 – Km 40,65 (Ribeirão Branco) – 60 km/h

– SP 249 – Km 62,5 (Itapeva) – 60 km/h

– SP 250 – Km 245 (Capão Bonito) – 60 km/h

– SP 250 – Km 249,13 (Capão Bonito) – 60 km/h

– SP 250 – Km 289,9 (Apiaí) – 60 km/h

– SP 250 – Km 298,35 (Apiaí) – 60 km/h

– SP 250 – Km 348,1 (Ribeira) – 60 km/h

– SP 267 – Km 325,6 (Itaberá) – 50 km/h

– SP 267 – Km 326,2 (Itaberá) – 50 km/h

– SP 268 – Km 118,93 (Araçoiaba da Serra) – 60 km/h

– SP 268 – Km 120,5 (Araçoiaba da Serra) – 60 km/h

– SP 270 – Km 187,1 (Itapetininga) – 60 km/h

– SP 281 – Km 14,65 (Itararé) – 50 km/h

– SPA 040/079 – Km 2,08 (Itu) – 50 km/h

– SP 055 – Km 137,15 (São Sebastião) – 40 km/h

– SP 225 – Km 329,245 (Santa Cruz do Rio Pardo) – 60 km/h

– SP 249 – Km 194,516 (Fartura) – 60 km/h

– SP 261 – km 54,5 (Águas de Santa Bárbara) – 60 km/h

– SP 266 – Km 439,603 (Cândido Mota) – 60 km/h

– SP 270 – Km 329,776 (Piraju) – 60 km/h

– SP 287 – Km 24,22 (Piraju) – 60 km/h

– SP 320 – Km 522,451 (Votuporanga) – 110 km/h e 90 km/h

– SPA 018/461 – Km 8,5 (Araçatuba) – 60 km/h

– SP 613 – Km 6,5 (Teodoro Sampaio) – 70 km/h

– SP 613 – Km 7,9 (Teodoro Sampaio) – 70 km/h

*Com informações do Estadão Conteúdo

Publicado por Nícolas Robert