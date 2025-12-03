Jovem Pan > Notícias > Brasil > Sem programas sociais, extrema pobreza no país triplicaria, diz IBGE

Sem programas sociais, extrema pobreza no país triplicaria, diz IBGE

De acordo com levantamento Síntese de Indicadores Sociais, a existência de programas de transferência de renda, como o Bolsa Família, impediu que a extrema pobreza subisse de 3,5% para 10,0% em 2024

  • Por Victor Trovão
  • 03/12/2025 10h55 - Atualizado em 03/12/2025 11h19
© Lyon Santos/ MDS Bolsa Família aos beneficiários com Número de Inscrição Social (NIS) O principal objetivo do Programa Bolsa Família é a redução da pobreza e da extrema pobreza no Brasil, através da transferência direta de renda para as famílias mais vulneráveis

Sem os benefícios de programas sociais, a proporção de pessoas na extrema pobreza subiria de 3,5% para 10,0% da população, enquanto a proporção da pobreza aumentaria de 23,1% para 28,7% em 2024. Os dados fazem parte do levantamento Síntese de Indicadores Sociais, divulgado nesta quarta-feira (3) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

A Síntese de Indicadores Sociais atualizou o chamado Índice de Gini, que avalia a desigualdade de renda. O índice vai de 0 a 1 – quanto maior, pior a desigualdade. Em 2024, o Índice de Gini atingiu 0,504, o menor valor da série iniciada em 2012. Em 2023, era 0,517.

Para medir o impacto de programas sociais na redução da desigualdade, o IBGE apresentou um cálculo do Gini caso não houvesse essa política assistencial.

O estudo constatou que o indicador seria 0,542 se não existissem programas de transferência de renda, como Bolsa Família e Benefício de Prestação Continuada (BPC – um salário mínimo por mês ao idoso com idade igual ou superior a 65 anos ou à pessoa com deficiência de qualquer idade).

Outro exercício hipotético realizado pelos pesquisadores foi sobre a condição de pessoas com 60 anos ou mais se não houvesse benefícios previdenciários. A extrema pobreza entre os idosos passaria de 1,9% para 35,4%, projeta o instituto. Já a pobreza subiria de 8,3% para 52,3%.

*Com Agência Brasil 

