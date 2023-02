Temporal arrasa litoral norte de SP e mata 3 pessoas; Tarcísio anuncia operação de resgate com Exército

Ubatuba, Ilhabela, São Sebastião e Caraguatatuba sofrem com enchentes e deslizamentos; Bertioga decreta estado de emergência e trechos da Rodovia Rio-Santos seguem interditados

Reprodução / Twitter @prefsaoseba Duas mortes aconteceram em São Sebastião, sendo de uma mulher de 40 anos e de um bebê de 9 meses



As fortes chuvas que atingem o litoral norte de São Paulo causaram a morte de três pessoas. Segundo boletim do Corpo de Bombeiros, os três óbitos já confirmados ocorreram em Ubatuba e São Sebastião, cidades que estão entre as mais afetadas. Como a Jovem Pan mostrou, uma menina de 7 anos morreu na madrugada deste domingo, 19, após uma pedra deslizar e atingir a residência que ela estava em Ubatuba. O incidente aconteceu na rua Benedito Alves da Silva, no bairro Pereque-Açu e a ocorrência foi foi atendida pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), que constatou a morte ainda no local. A pedra foi removida enquanto o local foi preservado para a perícia. De acordo com Departamento de Estradas de Rodagem (DER), diversos trechos da Rodovia Rio-Santos segue interditados, seja por queda de árvores ou alagamentos. Já a Sabesp informou que as chuvas estão afetando o abastecimento de água em cerca de 40 bairros de Ubatuba. A companhia alega que o tratamento de água “teve de ser interrompido devido à grande quantidade de galhos, lama e pedras”. A empresa alerta ainda que imóveis sem caixa d’água podem sofrer desabastecimento.

As outras duas mortes aconteceram em São Sebastião, sendo de uma mulher de 40 anos, identificada pela Prefeitura como Fabiana de Freitas Sá, coordenadora do Programa Criança Feliz, vinculado à Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Social, e um bebê de nove meses, que morreu no bairro de Camburi, um dos mais prejudicados pelos temporais. O prefeito de cidade, Felipe Augusto (PSDB), declarou estado de calamidade pública e cancelou o Carnaval na cidade, conhecido como Carnamar. A festividade será remarcada para uma nova data. Dados registrados pelos pluviômetros automáticos do Cemaden (Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais) são excepcionais e recordes para a cidade. Nas praias Barra do Una, Juquehy, Cambury e Boiçucanga choveu mais de 400 milímetros em um período de quatro horas. Há estações em que os volumes ultrapassam 600 milímetros em 24 horas. Equipes dos Bombeiros seguem em operações de resgate e busca por desaparecidos em toda a região. A corporação afirma que desde às 9h da manhã já registrava número recorde de solicitações vindo dos quatros municípios que compõe o litoral norte de São Paulo. A cidade de Ilhabela registrava 12 solicitações de atendimento; Ubatuba, 66 solicitações; Caraguatatuba, 101 solicitações; e São Sebastião, que decretou estado de calamidade pública, 481 solicitações.

Em entrevista exclusiva à Jovem Pan News, o governador Tarcísio Gomes de Freitas (Republicanos) anunciou o uso de duas aeronaves do Exército Brasileiro para operação de resgate a moradores que estão ilhados e deslocamento de feridos. Segundo ele, hospitais de Caraguatatuba e São José dos Campos, este último no Vale do Paraíba, já estão preparados para receber os feridos. Se necessário, as vítimas também serão encaminhadas ao Hospital das Clínicas, na capital paulista. “O que a gente está vendo é que a situação realmente é muito crítica. Temos um grande desfio agora que é a limitação de acesso. São vários pontos de deslizamentos na Rio-Santos em pontos diferentes, tanto na direção Sul quanto na direção Norte, então temos áreas isoladas. Nosso objetivo agora é fazer a desobstrução imediata. Usaremos todos os meios, empresas de engenharia, concessionárias estão cedendo equipamentos em um gesto de solidariedade para que possamos fazer a desobstrução”, afirmou o governador. De acordo com ele, caminhões com mantimentos estão em deslocamento para a região levando cestas básicas. “Precisamos deslocar homens do Corpo de Bombeiros para resgate e assistência imediata, trazer pessoas e levar feriados aos hospitais, por isso a operação de transporte com aeronaves do Exército”, completou. Tarcísio sobrevoou as regiões atingidas e anunciou ajuda humanitária para São Sebastião. A Defesa Civil de São Paulo recomenda que a população evite o deslocamento para o Litoral Norte até a situação esteja normalizada.

Em Bertioga, também no litoral norte, os registros apontam a ocorrência de mais de 650 milímetros de chuva nas primeiras 15 horas iniciais deste domingo. A quantidade trata-se do maior índice pluviométrico registrado no município nos últimos anos e provocou alagamentos, além de danos em diversos pontos. A Defesa Civil de Bertioga decretou estado de emergência, pedindo para que a população fique atenta e entre em contato no número 199 em caso de alguma ocorrência. Além disso, uma escola foi colocada à disposição para atender 13 pessoas que estão desalojadas. A programação do Carnaval no município foi cancelada. Segundo o DER, a rodovia Mogi-Bertioga segue interditada e sem previsão de liberação. Uma parte do asfalto da estrada cedeu com o rompimento de uma tubulação causada pelas fortes chuvas que atingiram a região. Nas redes sociais, internautas também compartilham relatos de alagamentos e cenários de caos. “Uma vez vi uma chuva intensa em São Paulo, muito forte e que alagou tudo, e deu algo perto de 150 mm de índice. Esses mais de 600 mm em Bertioga e São Sebastião é loucura, não consigo imaginar. Que parada triste”, escreveu um perfil no Twitter. Nas últimas 24 horas, os maiores acumulados de chuvas são: Bertioga, 683mm; São Sebastião, 627mm; Guarujá, 395mm; Ilhabela, 337mm; Ubatuba, 335mm; e Caraguatatuba, com 234mm.