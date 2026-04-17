Segunda-feira (20) marca um mês de outono, com temperaturas diferentes das habituais para a estação; termômetros devem passar dos 30°C na maior parte do país

WAGNER ORIGENES/ATO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Termômetro marcando 31° graus na Vila Clementino, zona sul de São Paulo, no último dia 28



O segundo feriado prolongado de abril, entre sábado (18) e terça-feira (21), Dia de Tiradentes, será marcado pelo predomínio do calor em praticamente todo o Brasil. Na segunda-feira (20), completa-se um mês de outono, mas as temperaturas baixas típicas da estação aparecerão apenas à noite nas regiões serranas do Sul e do Sudeste. Durante a tarde, o termômetro deve passar dos 30°C na maior parte do país, segundo o Climatempo.

Uma frente fria vai passar pela costa do Sudeste no fim de semana, mas sem força para derrubar a temperatura ou fechar o tempo por muito tempo. Outra frente fria deve chegar ao Sul a partir de segunda-feira, aumentando as chances de chuva. No Centro-Oeste, o ar seco e a baixa umidade serão destaque. Já no Norte e no Nordeste, a Zona de Convergência Intertropical e os ventos marítimos devem provocar pancadas fortes e volumosas em vários estados.

Veja a previsão detalhada por região:

Sul

Sol forte e calor à tarde marcam o sábado e o domingo (19). O interior do Paraná será a área mais quente. Nas serras de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul, e no sul do Paraná, as noites serão frias. Nas cidades acima de 1.000 metros de altitude em Santa Catarina, o amanhecer de domingo pode registrar temperaturas próximas de 5°C e até geada em pontos isolados.

Na segunda-feira, o sol ainda predomina, mas a nova frente fria traz pancadas de chuva pela manhã no Rio Grande do Sul e, à noite, no extremo oeste de Santa Catarina e do Paraná. No feriado de terça-feira, as chuvas serão isoladas no Paraná, em Santa Catarina e no norte gaúcho, sem atrapalhar o feriado.

Sudeste

Sol forte, calor e tempo seco predominam durante todo o feriadão, graças a um sistema de alta pressão. A frente fria que passa pela costa provoca pancadas rápidas no sábado e no domingo, mas o sol volta logo.

Em São Paulo, chove à tarde e à noite de sábado, inclusive na capital e no litoral. No domingo, há possibilidade de chuva rápida na madrugada pelo litoral norte, Vale do Paraíba e serra da Mantiqueira.

No Rio de Janeiro, há risco de pancadas à tarde e à noite de sábado no centro-sul, incluindo a capital. No domingo, há probabilidade de chuva em todo o estado, com sol entre as nuvens.

Em Minas Gerais, pode ter chuva isolada no sábado à tarde e noite no Sul e Zona da Mata; no domingo, também na Grande Belo Horizonte, Vale do Rio Doce e Vale do Jequitinhonha.

No Espírito Santo, pode ter sol forte no sábado; já no domingo e na segunda, há o risco de pancadas isoladas, mas sem comprometer o dia.

Centro-Oeste

A previsão do tempo para a região Centro-Oeste envolve muito sol, pouco chuva e calor intenso. A umidade do ar deve cair para níveis baixos (em torno de 30%) à tarde em várias áreas.

Em Mato Grosso do Sul, podem ter pancadas na fronteira com o Paraguai na noite de segunda; na terça, chuva em todo o estado, mas com temperaturas altas.

Em Mato Grosso, há maior chance de pancadas no centro-norte e noroeste; na tarde e noite de terça, também no oeste e em Cuiabá.

Em Goiás e no Distrito Federal, há pouca chance de chuva.

Nordeste

A Zona de Convergência Intertropical mantém o risco de chuva forte no norte da região (Maranhão, Piauí, Ceará e Rio Grande do Norte), inclusive nas capitais Natal, Fortaleza, Teresina e São Luís.

No leste, as pancadas serão frequentes. Salvador tem risco de chuva forte no domingo e na segunda. Natal, João Pessoa e Recife podem registrar fortes pancadas no fim de semana. Aracaju e Maceió terão chuva moderada na maior parte do período, com possibilidade de forte em Maceió na segunda-feira.

Norte

Calor e umidade alta deixam o ar abafado em toda a região. Pancadas de chuva frequentes, especialmente à tarde e à noite, ocorrem em todos os estados. Há risco de chuva forte em Belém, Macapá e Manaus durante o feriadão.