Vazamento de gás? Entenda o que gerou caos nos aeroportos de SP nesta quinta

Tanto Congonhas como Guarulhos tiveram suas operações interrompidas por mais de uma hora

RENATO S. CERQUEIRA/ATO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO O ministro estima que tenham sido atrasados pelo menos 20 voos em Congonhas e 20 em Guarulhos



O ministro de Portos e Aeroportos, Tomé França, disse que a interrupção no serviço dos aeroportos de Guarulhos, Congonhas e Viracopos em São Paulo, na manhã desta quinta-feira (9), pode ter sido causada por um vazamento de gás no Centro de Controle de Aproximação (APP, na sigla em inglês). A declaração foi dada em entrevista à CNN Brasil.

Antes, o repórter da Jovem Pan Daniel Lian já havia informado que a evacuação do APP teria se dado pela presença de um “cheiro estranho” no ambiente. França disse que ninguém pode ficar no local por 35 minutos e que a operação já foi normalizada.

A companhia aérea Azul declarou em nota que registrou, durante a pane, pelo menos o cancelamento de 12 voos, além de seis que foram alternados para outros aeroportos. O ministro estima que tenham sido atrasados pelo menos 20 voos em Congonhas e 20 em Guarulhos. “A ação foi uma ação preventiva e identificou que não havia uma repercussão maior”, afirmou. Procuradas pela Jovem Pan, a Gol e a Latam não informaram o número de voos cancelados e atrasados.

A Gol afirmou em nota que as suas equipes “atuam para minimizar os impactos e prestar apoio aos clientes. Todos os passageiros impactados por cancelamentos e atrasos estão recebendo as tratativas previstas pela Resolução 400 da ANAC.”

“Das 8h58 às 10h09, operações de pousos e decolagens foram suspensas em todo o Terminal São Paulo devido a uma pane técnica no Centro de Controle do Espaço Aéreo”, informou a concessionária de Congonhas. A Aena afirmou ainda que está adotando medidas para mitigar os impactos da paralisação.

A GRU Airport também informou que os pousos e decolagens no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, estão sendo retomados parcialmente após a liberação do espaço aéreo.

O Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas, também foi afetado pela interrupção no controle do tráfego aéreo. Após a liberação do espaço aéreo, a concessionária informou que o aeroporto opera normalmente.

Durante a interrupção, o site de monitoramento FlightRadar mostrava o espaço aéreo sem movimentação de aeronaves. Era possível ver aviões e helicópteros sobrevoando os aeroportos enquanto não podiam pousar, enquanto outras aeronaves faziam fila esperando a decolagem.