BC comunica indisponibilidade de bens de 2 ex-administradores do Banco Master

O texto é assinado pelo Chefe Adjunto do Departamento de Resolução e de Ação Sancionadora, Aarão Diamantino Oliveira

Divulgação/Banco Master Banco Master



O Banco Central comunicou nesta terça-feira, 5, a incidência de indisponibilidade sobre os bens de dois ex-administradores do Banco Master, Augusto Ferreira Lima e Luiz Rennó Netto. A autoridade monetária decretou a liquidação extrajudicial do Master em novembro do ano passado.

“A incidência da indisponibilidade decorre das disposições do art. 36 da Lei nº 6.024, de 13 de março de 1974, em razão da atuação como administradores de fato da instituição nos doze meses que antecederam a decretação do regime de resolução, conforme apuração realizada pela Comissão de Inquérito designada por meio do Ato de Diretor nº 695, de 18 de fevereiro de 2026, e conclusão do Parecer Jurídico 543/2026-BCB/PGBC, de 29 de abril de 2026”, afirma o BC, em comunicado publicado na manhã desta terça-feira.

O texto é assinado pelo Chefe Adjunto do Departamento de Resolução e de Ação Sancionadora, Aarão Diamantino Oliveira.

O comunicado é destinado às instituições financeiras, às demais instituições autorizadas a funcionar pelo BC, às bolsas de valores e às entidades autorizadas a exercer a atividade de registro de ativos financeiros e de valores mobiliários.