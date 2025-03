Carnaval do Rio bate recordes, tem melhor desempenho desde 2015 e registra impacto de mais de R$ 6 bilhões

Região central do Rio de Janeiro foi a mais procurada, alcançando uma taxa de ocupação de 99,37%. No interior do estado, a média foi de 87,74%, superando os números do ano anterior

O Carnaval de 2025 no Rio de Janeiro apresentou resultados impressionantes, destacando-se como o melhor desempenho do setor de serviços desde 2015. A taxa de ocupação dos hotéis na capital atingiu 98,62%, refletindo a grande demanda durante o evento. Bares e restaurantes também se beneficiaram, com um aumento de 40% em relação a 2015 e um crescimento de 20% em comparação a 2024, resultando em um impacto econômico significativo de R$ 6,5 bilhões. A região central do Rio de Janeiro foi a mais procurada, alcançando uma taxa de ocupação de 99,37%. No interior do estado, a média foi de 87,74%, superando os números do ano anterior.

O carnaval não apenas atraiu turistas locais, mas também cerca de 300 mil visitantes internacionais, que contribuíram para o aquecimento da economia durante o período festivo. Além do aumento na ocupação hoteleira, o carnaval gerou um crescimento de 8,6% nas vagas temporárias. Durante esse período, mais de 2,1 mil novos negócios foram abertos, o que resultou na criação de aproximadamente 70 mil empregos nos setores de comércio, serviços e turismo. Essa movimentação mostra a importância do evento para a economia local.

