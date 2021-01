Dólar cai e fecha a R$ 5,20 com expectativa de estímulos nos EUA; Ibovespa sobe

Mercados repercutem positivamente anúncio do Banco Central norte-americano e aguardam por detalhes do plano de recuperação da economia em discurso de Joe Biden

Agência Brasil Dólar engatou terceiro dia de alta com expectativa sobre detalhes do pacote para alívio econômico nos EUA



A expectativa de estímulos na economia dos Estados Unidos trouxe alívio ao mercado financeiro nesta quinta-feira, 14, e fez o dólar engatar o terceiro dia seguido de queda. A divisa norte-americana registrou baixa de 1,96%, cotada a R$ 5,207. Na máxima, o dólar não ultrapassou R$ 5,302, enquanto a mínima bateu R$ 5,192. O câmbio fechou a véspera com queda de 0,22%, a R$ 5,301. O cenário positivo no exterior também refletiu nos negócios dentro do país. O Ibovespa, o principal índice da Bolsa de Valores brasileira, fechou o pregão com avanço de 1,27%, aos 123.480 pontos. A B3 havia encerrado as negociações da quarta com queda de 1,67%, aos 121.933 pontos.

O bom humor foi intensificado após o anúncio do Banco Central dos EUA (Fed, na sigla em inglês) sobre a manutenção dos juros baixos nos próximos meses. O presidente da entidade, Jerome Powell, afirmou nesta quinta que ainda não é o momento de mudança das estratégias adotadas para a recuperação da maior economia do mundo em meio ao endurecimento da pandemia do novo coronavírus. Os investidores também aguardam pelo discurso que o presidente eleito Joe Biden fará logo mais e o possível anúncio do pacote de US$ 2 trilhões para impulsionar a economia norte-americana, entre outras medidas que serão adotadas pelo seu governo para mitigar os efeitos da Covid-19.

No cenário doméstico, o mercado passou o dia apreensivo após o fortalecimento dos rumores de demissão do presidente do Banco do Brasil, André Brandão, a pedido de Jair Bolsonaro (sem partido). A entidade se manifestou nesta quinta afirmando que não havia sido avisada de mudanças na gestão. O Banco do Brasil é uma empresa de economia mista, e apesar de ter papéis negociados no mercado financeiro, a maior parte das ações que dão direito a voto pertencem ao governo federal. Os rumores da queda de Brandão a mando do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) tomaram força na véspera, após o chefe do Executivo mostrar insatisfação com o último anúncio do banco, na segunda,11, de fazer uma reorganização administrativa com redução de agências e demissão de cinco mil funcionários. Apesar de não confirmados, o boato foi forte o suficiente para fazer as ações do BB na Bolsa de Valores brasileiras despencarem quase 5% nesta quarta. Brandão entrou na presidência em setembro do ano passado após a saída de Rubem Novaes.