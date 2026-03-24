Expectativas de inflação sobem com conflitos no Oriente Médio, diz Copom

Segundo o Comitê de Política Monetária, cenário externo interrompeu trajetória de queda e mantém projeções acima da meta

FÁTIMA MEIRA/ENQUADRAR/ESTADÃO CONTEÚDO Na sequência, acrescentou que a principal conclusão obtida foi de que, "em um ambiente de expectativas desancoradas, como é o caso do atual, exige-se uma restrição monetária maior e por mais tempo do que outrora seria apropriado"



O Comitê de Política Monetária (Copom) avaliou nesta terça-feira (24), na ata de sua mais recente reunião, que as expectativas de inflação, que seguiam em trajetória de declínio, subiram após o início dos conflitos no Oriente Médio, permanecendo acima da meta de inflação em todos os horizontes. Também ressaltou que o custo de desinflação sobre o nível de atividade ao longo do tempo é maior em ambientes com expectativas desancoradas.

“O Comitê avalia que perseverança, firmeza e serenidade na condução da política monetária favorecerão a continuidade desse movimento, importante para a convergência da inflação à meta com menor custo”, disse no 9º parágrafo da ata.

Na sequência, acrescentou que a principal conclusão obtida foi de que, “em um ambiente de expectativas desancoradas, como é o caso do atual, exige-se uma restrição monetária maior e por mais tempo do que outrora seria apropriado“. Essa conclusão, ressaltou, foi compartilhada por todos os membros do Comitê.

*Estadão Conteúdo