Ibovespa segura os 121 mil pontos com otimismo externo; dólar recua 1,5% na semana

Mercados em todo o mundo repercutem a divulgação de balanços corporativos e indicativos de recuperação econômica na China e nos EUA; CPI da Covid-19 e Orçamento de 2021 pressionam negativamente

Ricardo Moraes/Reuters Apesar de recuo nas últimas semanas, dólar ainda acumula alta de 7,65% sobre o real em 2021



O mercado financeiro brasileiro aproveitou a onda de bom humor no cenário internacional com indícios de recuperação nas maiores economias do globo e fechou a semana com indicadores no campo positivo, apesar da pressão interna com a instalação da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Covid-19 e a briga entre o Executivo e o Congresso para a aprovação do Orçamento de 2021. O Ibovespa, referência da Bolsa de Valores brasileira, fechou nesta sexta-feira, 16, com alta de 0,34%, aos 121.113 pontos, no melhor desempenho desde janeiro. O resultado faz a Bolsa fechar com alta de 2,92% na semana e 3,84% no mês. Desde o início do ano, o Ibovespa acumula alta de 1,76%. O cenário também fez o dólar recuar ante o real ao registrar queda de 0,77%, a R$ 5,585 depois de variar entre R$ 5,678 e R$ 5,567. A moeda norte-americana fecha a semana com retração de 1,56%, e 0,76% desde o início de abril. Apesar das baixas, o dólar ainda acumula alta de 7,65% neste ano.

A semana foi marcada pelo clima de otimismo nos mercados internacionais com o início de divulgação de balanços corporativos de companhias dos Estados Unidos e da Europa, indicando forte recuperação nos negócios após o choque da pandemia do novo coronavírus. O humor também foi impulsionado pela retomada da economia norte-americana com o avanço da inflação e os recados do Banco Central dos EUA (Fed, em inglês) sobre a manutenção da política de juros baixos até 2022. A China também surpreendeu positivamente ao anunciar o crescimento de 18,3% do Produto Interno Bruto no primeiro trimestre de 2021, recorde para o período.

Já no cenário doméstico, o sinal é o inverso. Investidores passaram a semana analisando as consequências políticas com a instalação da CPI da Covid-19 para investigar ações do governo federal durante a pandemia, além do repasse de verbas da União para Estados e municípios. Crítico ao governo de Jair Bolsonaro (sem partido), o senador Renan Calheiros (MDB-AL) deve ser o relator da comissão. A presidência do colegiado, por sua vez, ficará com Omar Aziz (PSD-AM). A vice-presidência ficará a cargo de Randolfe Rodrigues (Rede-AP), autor do requerimento para a criação da comissão. Os nomes foram definidos após um acordo firmado entre os parlamentares e confirmado à Jovem Pan por Rodrigues – o compromisso precisa ser selado na primeira sessão do colegiado. Segundo o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), a CPI deve ser instalada em 22 ou 27 deste mês.

A falta de consenso para a aprovação do Orçamento de 2021 a menos de uma semana do prazo também pressionou o humor do mercado. O governo estuda formas de financiar o programa para a manutenção de emprego e linhas de crédito para empresários sem estourar o teto de gastos por meio de uma Proposta de Emenda à Constituição (PEC), mas para isso será necessário elevar a meta fiscal do ano. Ainda sem resolver as questões deste ano, a equipe econômica divulgou hoje o Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias (PLDO) de 2022, com salário mínimo estimado em R$ 1.147, R$ 47 acima dos R$ 1.100 pagos atualmente. Caso seja aprovado será o terceiro ano seguido que o salário mínimo é reajustado apenas pela variação da inflação, sem ganho real.