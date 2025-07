Kazuo Ueda recebe nomeação como membro do Conselho Global G30

G30 foi criado em 1978 e atua como um conselho independente que reúne figuras proeminentes dos setores público, privado e acadêmico

Sérgio Garcia/ECB Inclusão de Kazuo Ueda no G30 é vista como um reconhecimento de sua experiência e liderança no campo econômico



Kazuo Ueda, atual presidente do Banco do Japão, foi nomeado membro do conselho global G30. Ele afirmou que “é uma honra integrar o G30, uma organização conhecida por sua análise cuidadosa e contribuições significativas à política econômica global”. O G30, criado em 1978, atua como um conselho independente que reúne figuras proeminentes dos setores público, privado e acadêmico, com o objetivo de promover um entendimento mais profundo das questões econômicas e financeiras que afetam o mundo.

A inclusão de Ueda no G30 é vista como um reconhecimento de sua experiência e liderança no campo econômico. A organização é conhecida por discutir e propor soluções para desafios globais, refletindo a importância de uma colaboração entre diferentes setores. Com a participação de Ueda, espera-se que o Banco do Japão possa contribuir ainda mais para o debate internacional sobre políticas econômicas, ajudando a moldar diretrizes que beneficiem a economia global.

