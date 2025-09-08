Lula diz que Brics são vítimas de ‘chantagem tarifária’ e defende reforma da OMC

Em reunião virtual do bloco, presidente critica sobretaxas, condena ação militar de Israel, defende solução para guerra na Ucrânia e propõe agenda climática para a COP30

O presidente Lula ao lado do primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, durante reuião do Brics no Brasil



O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nesta segunda-feira (8) que os países do Brics — bloco formado por 11 nações, entre elas Brasil, China, Rússia, Índia e África do Sul — estão sendo alvo de práticas comerciais “injustificadas e ilegais”, além de sofrerem com o que chamou de “chantagem tarifária”. A declaração foi feita durante reunião virtual com os líderes do grupo, convocada pelo Brasil, que exerce a presidência rotativa do bloco. Segundo o Palácio do Planalto, participaram do encontro governantes de China, Egito, Indonésia, Irã, Rússia, África do Sul, além de representantes de Emirados Árabes Unidos, Etiópia e Índia.

Sem citar diretamente os Estados Unidos, Lula criticou a imposição de sobretaxas comerciais — como a tarifa de 50% aplicada recentemente pelo governo Donald Trump sobre produtos brasileiros. O presidente disse que “sanções secundárias restringem a liberdade” dos países em fortalecer parcerias e que o comércio e a integração financeira dentro do Brics oferecem alternativa ao protecionismo.

Lula também voltou a defender a reforma da Organização Mundial do Comércio (OMC), paralisada nos últimos anos. Segundo ele, os princípios básicos do livre-comércio, como as cláusulas de Nação Mais Favorecida e de Tratamento Nacional, estão sendo desrespeitados. “Cabe ao Brics mostrar que a cooperação supera qualquer forma de rivalidade”, afirmou.

Críticas a EUA, Israel e defesa do multilateralismo

O presidente brasileiro classificou como “fator de tensão” a presença de forças armadas dos Estados Unidos no mar do Caribe e pediu uma “solução realista” para encerrar a guerra entre Rússia e Ucrânia. Também condenou a ação militar de Israel na Faixa de Gaza, chamando-a de “genocídio”.

O discurso incluiu ainda defesa de maior governança digital, para evitar o domínio de poucas big techs, e críticas a práticas de unilateralismo. Lula disse que o Brics representa 40% do PIB mundial e quase metade da população global, o que, segundo ele, dá legitimidade ao grupo para liderar mudanças na ordem internacional.

COP30 e agenda ambiental

Lula aproveitou o encontro para reforçar o convite aos países do Brics a aderirem ao Fundo Florestas Tropicais, que será lançado durante a COP30, em novembro, em Belém, capital do Pará. Ele também sugeriu a criação de um Conselho de Mudança do Clima na ONU, com o objetivo de integrar ações hoje dispersas no enfrentamento da crise climática.

Em nota, o Planalto informou que os líderes do bloco discutiram riscos de medidas unilaterais, a ampliação do comércio entre os países membros e reafirmaram compromisso com o fortalecimento do multilateralismo.

