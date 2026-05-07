Lula diz que propôs a Trump criação de grupo de trabalho sobre tarifas

Os presidentes brasileiro e norte-americano se reuniram nesta quinta-feira (7) por três horas na Casa Branca

Ricardo Stuckert / PR Lula disse a jornalistas que saiu 'satisfeito' de seu encontro com Trump



O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse ter proposto ao líder norte-americano, Donald Trump, a criação de um grupo de trabalho sobre tarifas de importações e exportações. Em entrevista a jornalistas depois da reunião desta quinta-feira (7), o petista contou que sugeriu que o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços e o Departamento do Comércio dos Estados Unidos estudem o tema conjuntamente e apresentem em até 30 dias um plano de como prosseguir.

Lula relatou que Trump reclamou sobre os impostos aplicados a produtos norte-americanos. O petista disse ter rebatido e falado que o percentual é de 2,8%. Segundo o chefe do Executivo, o republicano afirmou haver cobrança maior, de 12%. Diante do imbróglio, o presidente brasileiro propôs a criação do grupo de trabalho. “Quem estiver errado vai ceder. Se a gente tiver que ceder, nós vamos ceder”, declarou.

Crime organizado

Perguntado se foi conversado com Trump sobre a possibilidade de o Comando Vermelho (CV) e o Primeiro Comando da Capital (PCC) serem classificados como terroristas, Lula disse que eles não trataram das facções brasileiras. O petista contou que eles discutiram sobre o combate ao crime organizado.

O presidente brasileiro relatou que falou ao republicano ser preciso “criar alternativas econômicas” ao narcotráfico em vez de instalar bases militares norte-americanas. “Como que você vai fazer um país deixar de produzir coca se você não oferece alternativa de algum produto para que se possa plantar e ganhar dinheiro? Temos que incentivar o plantio de outras coisas e ser os compradores para as pessoas poderem sobreviver”, disse.

Lula contou que sugeriu a criação de um grupo de trabalho com países da América Latina para tratar do combate ao crime organizado. Para o petista, não é a “hegemonia” de um país capaz de solucionar o problema, mas é algo que precisa ser “compartilhado com todos”. “O Brasil tem expertise, uma extraordinária Polícia Federal e experiência no combate às drogas e ao tráfico de armas”, afirmou.

O petista adiantou que o governo federal lançará na próxima semana um plano de combate ao crime organizado.

Encontro positivo

Aos jornalistas, Lula disse sair “satisfeito” do encontro com Trump. O chefe do Executivo afirmou que o encontro foi um “importante” passo na relação diplomática entre o Brasil e os Estados Unidos.

O petista classificou a sua relação com o republicano como muito boa. “Sabe aquela história de amor à primeira vista? Foi isso que aconteceu”, disse. Em tom de brincadeira, Lula ainda afirmou que “ensinou” Trump a rir. O chefe do Executivo brasileiro declarou que agora, “ele vai rir sempre”, porque “aprendeu que rir é muito bom”.