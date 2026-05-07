Trump diz que encontro com Lula foi ‘muito bom’; brasileiro fala em ‘reunião produtiva’
Conversa desta quinta-feira (7) teve quase três horas de duração e aconteceu a portas fechadas
O presidentes Donald Trump e Lula (PT) elogiaram nesta quinta-feira (7) a conversa que tiveram na Casa Branca, em Washington. Em publicação nas redes sociais, o norte-americano chamou o brasileiro de “um presidente dinâmico” e disse que a reunião “foi muito boa”. Já o petista afirmou que o encontro foi “muito produtivo”. As postagens nas redes sociais aconteceram após quase três horas de reunião a portas fechadas.
Segundo Trump, há previsão de novas conversas entre representantes dos dois países para avançar em pontos considerados estratégicos.
“Acabei de concluir minha reunião com Luiz Inácio Lula da Silva, o dinâmico Presidente do Brasil. Discutimos diversos temas, incluindo Comércio e, especificamente, Tarifas. A reunião foi muito boa. Nossos representantes têm reuniões agendadas para discutir alguns pontos-chave. Outras reuniões serão agendadas nos próximos meses, conforme necessário”, disse Trump.
“Reunião muito produtiva com o presidente dos Estados Unidos, Donald Turmp, na Casa Branca”, afirmou Lula.
Ver essa foto no InstagramUm post compartilhado por Luiz Inácio Lula da Silva (@lulaoficial)
Fala à imprensa cancelada
Havia a expectativa de Lula e Trump falarem à imprensa após a reunião na Casa Branca. Entretanto, os chefes de Estado cancelaram o momento.
A assistente de Comunicações de Trump, Margo Martin, postou às 12h26 (horário de Brasília) um vídeo do momento da chegada de Lula na Casa Branca. O brasileiro foi recebido por Trump com um aperto de mãos. Veja:
President @realDonaldTrump welcomes President Lula of Brazil to the White House 🇺🇸🇧🇷 pic.twitter.com/rZXMBcEgGH
— Margo Martin (@MargoMartin47) May 7, 2026
Logo depois, a conta oficial de Lula nas redes sociais postou um vídeo completo sobre a chegada do petista no encontro com Trump. Veja abaixo:
Encontro com o presidente dos Estados Unidos, @POTUS, em Washington.
🎥 @ricardostuckert pic.twitter.com/bfg2qqYxIg
— Lula (@LulaOficial) May 7, 2026
Almoço
Durante a reunião de quase três horas, Lula participou de um almoço oferecido por Trump. Dividido por três partes, o cardápio continha:
Entrada
- Salada de coração de alface romana;
- Jicama (nabo mexicano);
- Gomos de laranja;
- Abacate;
- Molho cítrico;
Prato principal
- Filé de carne grelhado;
- Purê de feijão preto;
- Mini pimentões doces;
- Relish de rabanete com abacaxi;
Havia também a opção vegetariana.
Sobremesa
- Torta de pannacotta com mel;
- Pêssegos caramelizados de verão;
- Sorvete de crème fraîche;
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