Trump diz que encontro com Lula foi ‘muito bom’; brasileiro fala em ‘reunião produtiva’

Conversa desta quinta-feira (7) teve quase três horas de duração e aconteceu a portas fechadas

Ricardo Stuckert / PR Presidente Lula e o presidente dos EUA, Donald Trump



O presidentes Donald Trump e Lula (PT) elogiaram nesta quinta-feira (7) a conversa que tiveram na Casa Branca, em Washington. Em publicação nas redes sociais, o norte-americano chamou o brasileiro de “um presidente dinâmico” e disse que a reunião “foi muito boa”. Já o petista afirmou que o encontro foi “muito produtivo”. As postagens nas redes sociais aconteceram após quase três horas de reunião a portas fechadas.

Segundo Trump, há previsão de novas conversas entre representantes dos dois países para avançar em pontos considerados estratégicos.

“Acabei de concluir minha reunião com Luiz Inácio Lula da Silva, o dinâmico Presidente do Brasil. Discutimos diversos temas, incluindo Comércio e, especificamente, Tarifas. A reunião foi muito boa. Nossos representantes têm reuniões agendadas para discutir alguns pontos-chave. Outras reuniões serão agendadas nos próximos meses, conforme necessário”, disse Trump.

“Reunião muito produtiva com o presidente dos Estados Unidos, Donald Turmp, na Casa Branca”, afirmou Lula.

Ver essa foto no Instagram Um post compartilhado por Luiz Inácio Lula da Silva (@lulaoficial)

Fala à imprensa cancelada

Havia a expectativa de Lula e Trump falarem à imprensa após a reunião na Casa Branca. Entretanto, os chefes de Estado cancelaram o momento.

A assistente de Comunicações de Trump, Margo Martin, postou às 12h26 (horário de Brasília) um vídeo do momento da chegada de Lula na Casa Branca. O brasileiro foi recebido por Trump com um aperto de mãos. Veja:

President @realDonaldTrump welcomes President Lula of Brazil to the White House 🇺🇸🇧🇷 pic.twitter.com/rZXMBcEgGH — Margo Martin (@MargoMartin47) May 7, 2026

Logo depois, a conta oficial de Lula nas redes sociais postou um vídeo completo sobre a chegada do petista no encontro com Trump. Veja abaixo:

Almoço

Durante a reunião de quase três horas, Lula participou de um almoço oferecido por Trump. Dividido por três partes, o cardápio continha:

Entrada

Salada de coração de alface romana;

Jicama (nabo mexicano);

Gomos de laranja;

Abacate;

Molho cítrico;

Prato principal

Filé de carne grelhado;

Purê de feijão preto;

Mini pimentões doces;

Relish de rabanete com abacaxi;

Havia também a opção vegetariana.

Sobremesa