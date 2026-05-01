Petrobras eleva querosene de aviação em 18% a partir desta sexta

O aumento da Petrobras corresponde a um acréscimo de R$1,00 por litro em relação ao preço do mês anterior

Divulgação/petrobras

A Petrobras PETR3.SA elevará o preço médio de venda de querosene de Aviação (QAV) a distribuidoras em 18% a partir de 1º de maio, informou a companhia em nota nesta sexta-feira citando um “contexto excepcional causado por questões geopolíticas”.

O aumento da Petrobras corresponde a um acréscimo de R$1,00 por litro em relação ao preço do mês anterior.

O comunicado aponta ainda que a Petrobras seguirá disponibilizando ao mercado uma opção de parcelamento de parte do reajuste em seis vezes, com a primeira parcela a ser paga em julho de 2026.

“Essa medida visa preservar a demanda pelo produto e mitigar os efeitos do reajuste no setor de aviação brasileiro, assegurando o bom funcionamento do mercado”, completou.

Os preços do petróleo vêm subindo desde que os Estados Unidos e Israel atacaram o Irã no fim de fevereiro, o que resultou no fechamento do Estreito de Ormuz e na interrupção do transporte de cerca de um quinto do fornecimento mundial de petróleo e gás natural liquefeito.

Os ajustes do QAV da Petrobras ocorrem todo começo de mês, conforme previsto em contratos.