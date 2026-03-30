Fuvest divulga datas do vestibular 2027; veja o calendário

Edição da prova já acontecerá com as mudanças divulgadas anteriormente, como por exemplo a diminuição no número de questões, que cai de 90 para 80

Divulgação FUVEST divulga datas para o vestibular 2027 da Universidade de São Paulo (USP)



A FUVEST divulgou nesta segunda-feira (30) as datas para o vestibular 2027 da Universidade de São Paulo (USP). A primeira fase vai acontecer no dia 15 de novembro e a segunda fase nos dias 13 e 14 de dezembro. As inscrições serão realizadas entre os dias 17 de agosto e 9 de outubro.

De acordo com o vestibular, os candidatos realizarão a primeira fase já com as mudanças: em vez das 90 questões, serão 80, com o mesmo tempo de prova.

A lista de leituras obrigatórias continua com apenas autoras mulheres. Veja os livros abaixo:

Opúsculo Humanitário (1853) – Nísia Floresta;

Nebulosas (1872) – Narcisa Amália;

Memórias de Martha (1899) – Julia Lopes de Almeida;

Caminho de pedras (1937) – Rachel de Queiroz;

A paixão segundo G. H. (1964) – Clarice Lispector;

Geografia (1967) – Sophia de Mello Breyner Andresen;

Balada de amor ao vento (1990) – Paulina Chiziane;

Canção para ninar menino grande (2018) – Conceição Evaristo;

A visão das plantas (2019) – Djaimilia Pereira de Almeida.

Simulado

O simulado da primeira fase da Fuvest está agendado para o dia 26 de abril – um domingo -. Os estudantes que desejam realizar o teste têm até as 12h desta terça-feira (31), para realizar a inscrição.

Com o novo formato da prova, o simulado será realizado no formato presencial nas cidades de Bauru, Campinas, Piracicaba, Presidente Prudente, Ribeirão Preto, Santo André, São Carlos, São José do Rio Preto, São José dos Campos, São Paulo e Sorocaba.

As questões serão elaboradas pela mesma banca que irá preparar o vestibular.