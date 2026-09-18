Estreante, conheça a médica Natasha Slhessarenko que disputa governo de MT e realizou o sonho da mãe

Durante oficialização da sua candidatura, Natasha afirmou que essa era a realização do sonho da mãe, a ex-senadora Serys Slhessarenko

Natasha Slhessarenko, do Partido Social Democrático (PSD), vai concorrer ao governo do Mato Grosso, atualmente comandado por Otaviano Olavo Pivetta (Republicanos), que busca a reeleição. Nascida em Cuiabá, no 23 de novembro de 1967, a Doutora Natasha tem como vice Diogo Botelho (PDT). Essa é a primeira vez que ela disputa um cargo eletivo encabeçando a chapa apoiada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no estado.

A candidata é formada em Medicina pela Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT) e, atualmente, atua como pediatra, patologista clínica e professora da Universidade Federal de Mato Grosso.

Durante oficialização da sua candidatura, Natasha afirmou que essa era a realização do sonho da mãe, a ex-senadora Serys Slhessarenko.

A campanha de Natasha para chegar ao cargo é focada nas questões da saúde, área a qual é experiente. Ela também foca nas políticas públicas voltadas às mulheres.

O que dizem as pesquisas?

Levantamento divulgado pela Quaest no dia 25 de agosto aponta que Wellington Fagundes (PL) lidera a corrida para o governo de Mato Grosso com 27% das intenções de voto no principal cenário estimulado. Em segundo lugar, aparece o governador Otaviano Pivetta (Republicanos), que soma 23%.

A Quaest realizou 804 entrevistas presenciais em domicílio, entre os dias 21 e 24 de agosto. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos, considerando um nível de confiança de 95%. O levantamento foi contratado pelo Grupo Globo e registrado no TSE sob o protocolo MT-04846/2026.

Candidatos ao governo do Mato Grosso

Neste ano, o governo do Mato Grosso tem 6 candidatos em busca do governo. Além de Natasha Slhessarenko (PSD), também estão na disputa: