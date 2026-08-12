RealTime Big Data: Wellington Fagundes lidera disputa ao governo de MT

Candidato do PL abre oito pontos sobre Otaviano Pivetta no primeiro turno e chega a 45% no segundo

Em simulações diretas de segundo turno, Fagundes se consolida à frente de seus principais adversários. No embate direto contra Pivetta, o candidato do PL marca 45% contra 32%

Levantamento divulgado pela RealTime Big Data nesta quarta-feira (12) aponta que Wellington Fagundes (PL) lidera a corrida para o governo de Mato Grosso com 34% das intenções de voto no principal cenário estimulado.

Em segundo lugar, aparece o governador Otaviano Pivetta (Republicanos), que soma 26%, configurando uma vantagem de oito pontos percentuais para o candidato do PL, fora da margem de erro de dois pontos.

Entre os demais nomes testados na corrida estadual, Natasha Slhessarenko (PSD) anota 13%, seguida por Rafael Milas (Missão) com 3%. Sgto. Laudicério (Agir) e Maurício Coelho (Mobiliza) registram 1% cada. O índice de eleitores que pretendem votar em branco ou anular soma 12%, e os que não sabem ou não responderam representam 11%.

Segundo turno

Em simulações diretas de segundo turno, Fagundes se consolida à frente de seus principais adversários. No embate direto contra Pivetta, o candidato do PL marca 45% contra 32% do republicano, além de 12% de brancos e nulos.

Quando a adversária é Natasha Slhessarenko, a vantagem de Fagundes se amplia consideravelmente, chegando a 52% contra 26% da representante do PSD. Em um terceiro cenário, sem a presença do líder do PL, Otaviano Pivetta superaria Natasha com 42% contra 30% dos votos.

Pivetta lidera rejeição

A pesquisa mapeou os gargalos da corrida eleitoral e apontou que Otaviano Pivetta é o nome com o maior índice de rejeição, sendo descartado por 38% dos eleitores que não votariam nele de jeito nenhum. Ele é seguido de perto por Natasha (33%) e Wellington Fagundes (30%).

Apesar da liderança negativa neste quesito, o atual trabalho de Pivetta no executivo estadual é bem avaliado. O levantamento indica que a gestão do governador conta com 64% de aprovação, contra 30% que desaprovam seu mandato. Outros 6% não souberam avaliar.

A pesquisa RealTime Big Data entrevistou 1.600 eleitores no estado de Mato Grosso entre 07 a 11 de agosto de 2026. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, com intervalo de confiança de 95%. O levantamento está registrado no TSE sob o protocolo MT-04560/2026.