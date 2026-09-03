Medalista olímpica, Leila do Vôlei tenta reeleição ao Senado pelo DF

É casada há quase 20 anos com o ex-atleta de vôlei de praia e campeão olímpico Emanuel Rego e tem um filho

A candiadata à reeleição ao Senado Federal Leila Gomes de Barros Rêgo, a Leila do Vôlei (PDT), nasceu em Taguatinga, no Distrito Federal, em 1971 e tem 54 anos.

Ela ficou conhecida nacionalmente como “Leila do Vôlei” por sua trajetória vitoriosa na Seleção Brasileira Feminina de Voleibol, conquistando duas medalhas olímpicas de bronze: uma em Atlanta 1996 e a outra em Sydney 2000, além de títulos no campeonato Grand Prix, a atual Liga das Nações.

É casada há quase 20 anos com o ex-atleta de vôlei de praia e campeão olímpico Emanuel Rego e tem um filho. Sua projeção pública no esporte serviu como principal base de apoio para a transição para a vida pública na capital federal.

Alinhada ao campo progressista e de centro-esquerda, Leila é filiada ao PDT desde março de 2022. Sua atuação legislativa foca em políticas para mulheres, esporte, direitos sociais e proteção à infância.

Carreira política

Entrou para a gestão pública como Secretária de Esporte e Lazer do Distrito Federal de 2015 a 2018 durante o governo de Rodrigo Rollemberg. Em 2018, fez história ao se tornar a primeira mulher eleita para o Senado pelo Distrito Federal. Disputou o Governo do Distrito Federal em 2022, ficando em 5º lugar.

Leila é Procuradora da Mulher na Casa e autora do projeto que deu origem à Lei do Stalking (Lei 14.132/2021), que criminalizou a perseguição física ou virtual. Buscou manter uma postura de diálogo e independente, participando da liderança de bancadas e articulando recursos diretos para a infraestrutura e a saúde do DF.

Disputa a reeleição ao Senado pelo PDT, articulando-se em uma frente ampla de partidos progressistas e de oposição no Distrito Federal.

Disputa no Senado

Leila do Vôlei aparece atrás de Michelle Bolsonaro que lidera a disputa pelas duas vagas do Distrito Federal no Senado, com 25% das intenções de voto, segundo pesquisa Quaest divulgada no dia 25 de agosto. Leila aparece em segundo lugar, com 17%, seguida por Erika Kokay (PT), com 12%, e Bia Kicis (PL), com 9%.

Os números consideram a combinação das menções para a primeira e a segunda vagas ao Senado. Professor Guilherme Amorim (UP) e Sebastião Coelho (Novo) têm 2% cada. Ronaldo Fonseca (PSD), Zanata (PSTU) e Tiago (Agir) registram 1% cada. Guto Felício dos Santos (PSDB), Marley (Avante), Avenir Rosa (Democrata) e David Horn (PCO) aparecem com 0%.

A pesquisa Quaest foi encomendada pela Globo e ouviu 1.104 eleitores de 16 anos ou mais entre os dias 21 e 24 de agosto. A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos e o nível de confiança é de 95%. O levantamento foi registrado na Justiça Eleitoral sob o número DF-06256/2026.