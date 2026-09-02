Alexandre Kalil, o ex-presidente do Atlético-MG, que foi prefeito de BH e agora quer o governo de MG

Comandou a capital mineira de 2016 a 2022, quando deixou o cargo para concorrer pela primeira vez ao governo; ficou com o segundo lugar

O ex-prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil (PST), que governou a cidade por cerca de seis anos, de 2016 até 2022, é um dos candidatos ao governo de Minas Gerais. Essa é a segunda vez que ele concorre ao cargo de governador. A primeira vez foi em 2022, quando Romeu Zema (Novo) foi reeleito. Nascido em 25 de março de 1959, em Belo Horizonte, Alexandre Kalil, é casado com Ana e está indo para sua quinta eleição.

A estreia do empresário na política aconteceu em 2014, quando se candidatou para concorrer como deputado federal, entretanto, desistiu do pleito antes da votação oficial. Dois anos depois, em 2016, veio sua estreia definitica. Disputou a prefeitura de Belo Horizonte, pelo PHS, e foi eleito no segundo turnocom 52,98% dos votos válidos. Quatro anos depois, em 2020, foi reeleito ainda no primeiro turno para mais quatro anos de mandato. Na ocasião, recebeu 63,36% dos votos.

Em 2022, Kalil renunciou ao cargo de prefeito para disputar o governo pelo PSD. Ficou em segundo lugar na disputa ao governo de Minas Gerais. Recebeu 35,08% dos votos, contra 56,18% de Romeu ema (Novo), que foi eleito em primeiro turno para um segundo mandato à frente so segundo maior colégio eleitoral do Brasil.

Kalil é o único dos onze candidatos ao governo de Minas Gerais que esteve presente nas eleições de 2022. Essa é a primeira vez desde a redemocratização do Brasil que o Estado tem o maior número de candidatos concorrendo ao governo. Ao todo são 6 candidatos.

Mandatos de Kalil

Kalil foi prefeito de Belo Horizonte de 2016 até 2022. Ex-presidente do clube Atlético Mineiro, ele era a aposta do presidente Lula para Minas Gerias nas eleições de 2022. Durante seus quase seis anos à frente de Belo Horizonte, Kalil teve o governo marcado por investimentos em saúde, segurança, educação e infraestrutura, além do combate à pandemia. Na reeleição de 2020, venceu em todas as 18 zonas eleitorais da capital mineira.

Deixou o Republicanos no final de 2025 para se filiar aos PDT. Diferente das eleições passadas em que se aliou ao presidente Lula, se distanciou do mandatários nessas eleições. Anunciou sua campanha sem apoiar nenhum dos candidatos à Presidência. “Nem Lula, nem Bolsonaro”, defende o candidato.

Em agosto, Kalil perdeu apoio da Federação Rede-PSOL, que retirou o apoio a candidatura do ex-prefeito do BH. A mudança ocorreu após um pedido do PSOL de Minas Gerais, que havia se posicionado contra a aliança com Kalil. Em seu lugar, a direção nacional formalizou o apoio ao deputado federal Patrus Ananias (PT) na disputa pelo Palácio Tiradentes.

Antes de entrar na política presidiu o Atlético Mineiro de 2008 a 2014. Durante o seu tempo à frente do time, a equipe mineira venceu a Copa Libertadores, em 2012, e a Copa do Brasil, em 2014.

O que dizem as pesquisas?

Pesquisa do Real Time Big Data, divulgada no dia 27 de agosto, mostra que Cleitinho (Republicanos) é o favorito ao cargo de governado de Minas Gerais. Ele aprece ocm 15 pontos de diferença para o segundo colocado Patrus Ananias (PT), que aparece com 15% das intenções de votos. Em terceiro lugar vem Alexandre Kalil, com 13%.

Cleitinho (Republicanos) – 33%

Patrus Ananias (PT) – 15%

Alexandre Kalil (PDT) – 13%

Mateus Simões (PSD) – 11%

Gabriel Azevedo (MDB): 7%

Flávio Roscoe (PL): 5%

Ben Mendes (Missão): 3%

Indira Xavier (UP): 1%

Outros: 1%

Nulo/Branco: 5%

NS/NR: 6%

O levantamento ouviu 2. 000 eleitores do estado entre os dias 22 e 26 de agosto, gerando um documento com margem de erro de dois pontos, cujo índice de confiança é de 95%.