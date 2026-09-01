Dentista do SUS e militante de esquerda: Quem é Samara Martins (UP), candidata à Presidência 

SP - ELEIÇÕES 2026/UP/CONVENÇÃO NACIONAL - POLÍTICA - Sao Paulo (SP), 26/07/2026 - POLITICA/CONVENCAO/PRESIDENTE - Convencao Nacional da Unidade Popular (UP) confirma Samara Martins como candidata a presidencia da republica com Raquel Bricio candidata a vice-presidente. A convencao ocorreu na Faculdade Zumbi dos Palmares na Zona Norte de Sao Paulo.(Foto: Leandro Chemalle/Thenews2/Estadao Conteudo) 26/07/2026 - Foto:

“Se as pessoas soubessem o que é o comunismo e o socialismo, entenderiam que deveriam ter medo do capitalismo”. A fala é de Samara Martins, dita durante entrevista ao portal MyNews, e define de maneira concisa seu espectro político e sua visão de mundo.

Candidata à Presidência da República pela Unidade Popular (UP), ela encabeçará uma chapa 100% feminina ao lado da guarda-portuária e sindicalista paraense Raquel Bricio. Segundo sua sigla, a campanha eleitoral será pautada no anti-imperialismo e na “construção de um Brasil socialista”.

Quem é Samara Martins

Nascida em 31 de agosto de 1987, em Belo Horizonte, Minas Gerais, Samara é formada em odontologia pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) e é cirurgiã-dentista do Sistema Único de Saúde (SUS). Ocupa a cadeira da vice-presidência da UP e é vinculada à militância antirracista, além de integrar a direção do Movimento de Mulheres Olga Benario, de caráter feminista marxista. Em suas redes sociais, destaca o amor pela família e os dois filhos, sua luta na defesa do SUS e presença em atos sociais.

Sua trajetória na vida política teve início em sua juventude, no movimento estudantil universitário, culminando na sua atuação como diretora de mulheres da União Nacional dos Estudantes (UNE). Posteriormente, também integrou a Frente Negra Revolucionária, pautando o combate à violência de gênero como eixo centrais de sua militância.

Em paralelo ao seu trabalho na linha de frente do serviço público de saúde como dentista, participou ativamente na construção e estruturação da Unidade Popular desde o processo de coleta de assinaturas para a legalização da legenda, passando a exercer a 1ª vice-presidência nacional do partido a partir de 2016.

Disputas eleitorais anteriores

Sua primeira participação em uma corrida eleitoral se deu em 2020, quando concorreu ao cargo de vereadora em Natal. Em 2022, seu trabalho ganhou projeção nacional ao compor, como candidata a vice-presidente, a chapa encabeçada por Léo Péricles, que foi a primeira a ser composta integralmente por pessoas negras na história do Brasil.

Propostas de campanha

A campanha de Samara apoia-se no contato direto com a militância para defender pautas como a revogação de reformas trabalhistas, o fim da escala 6×1, a reestatização de empresas estratégicas e o fortalecimento de serviços públicos. Além disso, propõe aumentar em 100% o salário mínimo e obrigar figuras políticas a utilizarem o SUS.