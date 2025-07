Ao menos 10 pessoas são esfaqueadas dentro de um Walmart nos EUA; suspeito é detido

As vítimas foram levadas para o Centro Médico Munson, o maior hospital da região do norte de Michigan; o estado de saúde delas não foi informado até o momento

ERIK S. LESSER/EFE Polícia do Estado de Michigan pediu que as pessoas evitem a área enquanto a investigação está em andamento



Ao menos dez pessoas foram esfaqueadas dentro de um Walmart em Traverse City, cidade de 15 mil habitantes no Michigan, nos Estados Unidos, neste sábado (26). As autoridades policiais prenderam o suspeito. A Polícia Estadual do Michigan disse que o escritório do xerife local investiga o incidente e os detalhes eram limitados. A instituição pediu que as pessoas evitem a área enquanto a investigação está em andamento.

As vítimas foram levadas para o Centro Médico Munson, o maior hospital da região do norte de Michigan. O estado de saúde delas não foi informado até o momento. Um porta-voz corporativo da Walmart, Joe Pennington, disse por e-mail que a empresa estava “trabalhando com a polícia e defere perguntas para eles neste momento.” Mensagens em busca de comentários foram deixadas com a polícia e o prefeito. Traverse City fica a cerca de 410 quilômetros a noroeste de Detroit.

