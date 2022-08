Após festa, teste de drogas de primeira-ministra da Finlândia dá negativo

Sanna Marin foi filmada dançando e criou polêmica; ela se submeteu ao teste por pressão da oposição e para provar que estava limpa

Reprodução Twitter @valtioneuvosto Sanna foi eleita em 2019 e já recebeu críticas por festas em residência oficial



Uma semana depois de um vídeo viralizar com a primeira-ministra da Finlândia, Sanna Marin, dançando em uma festa, o resultado do teste de drogas que ela se submeteu saiu e deu negativo. O gabinete de Marin foi quem anunciou o resultado do teste feito em 19 de agosto. A festa era privada. Marin admitiu que ingeriu bebida alcoólica, mas negou o uso de drogas e disse que não viu ninguém usando drogas. O escândalo estourou após vídeo da festa viralizar nas redes sociais publicado por um jornal. Logo após as imagens virem à público, o líder do partido de oposição, Riikka Purra, pediu que Marin fizesse o teste. O pedido ganhou eco de Mikko Karna, do Partido do Centro agrário. A primeira-ministra já recebeu críticas de festas que deu em sua residência oficial. Ela foi eleita em 2019.