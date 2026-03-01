Atirador do Texas havia expressado ‘sentimentos a favor do regime iraniano’
O suspeito foi identificado como Ndiaga Diagne, cidadão americano de origem senegalesa
O suspeito de ter matado a tiros duas pessoas e ferido outras 14 na madrugada deste domingo (1º) em Austin, Texas, havia expressado “sentimentos a favor do regime iraniano” nas redes sociais, informou neste domingo o SITE Intelligence Group.
A organização, que monitora grupos jihadistas, identificou o agressor, morto pela polícia, como Ndiaga Diagne, cidadão americano de origem senegalesa.
“Ainda é cedo demais para determinar uma motivação exata, mas há indícios sobre o indivíduo e seu veículo que apontam para um potencial nexo com o terrorismo”, informou mais cedo Alex Doran, agente especial do FBI.
“Por enquanto, só estamos em condições de dizer que se tratou potencialmente de um ato de terrorismo“, disse Doran a jornalistas.
O incidente ocorreu em meio aos ataques que os EUA e Israel promovem contra o Irã desde o sábado (28). O líder supremo iraniano, Ali Khamenei, foi morto e ao menos três militares norte-americanos também morreram.
*com informações da AFP
ComentáriosConteúdo para assinantes. Assine JP Premium.