Atirador do Texas havia expressado ‘sentimentos a favor do regime iraniano’

Brandon Bell / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP AUSTIN, TEXAS - 01 DE MARÇO: Membros do FBI e da polícia local investigam a área externa do bar Buford's, no centro da cidade, em 01 de março de 2026, em Austin, Texas.



O suspeito de ter matado a tiros duas pessoas e ferido outras 14 na madrugada deste domingo (1º) em Austin, Texas, havia expressado “sentimentos a favor do regime iraniano” nas redes sociais, informou neste domingo o SITE Intelligence Group.

A organização, que monitora grupos jihadistas, identificou o agressor, morto pela polícia, como Ndiaga Diagne, cidadão americano de origem senegalesa.

“Ainda é cedo demais para determinar uma motivação exata, mas há indícios sobre o indivíduo e seu veículo que apontam para um potencial nexo com o terrorismo”, informou mais cedo Alex Doran, agente especial do FBI.

“Por enquanto, só estamos em condições de dizer que se tratou potencialmente de um ato de terrorismo“, disse Doran a jornalistas.

O incidente ocorreu em meio aos ataques que os EUA e Israel promovem contra o Irã desde o sábado (28). O líder supremo iraniano, Ali Khamenei, foi morto e ao menos três militares norte-americanos também morreram.

*com informações da AFP