Biden contraria Trump e diz que não irá suspender restrição de entrada de brasileiros nos EUA

Porta-voz do presidente eleito disse que restrições deverão continuar; Biden tomará posse na próxima quarta, 20

EFE/EPA/JIM LO SCALZO Decisão de Biden vai na contramão das medidas anunciadas por Trump



O presidente eleito dos Estados Unidos, Joe Biden, disse que não irá revogar as restrições de entrada no país para viajantes do Brasil, da Europa e do Reino Unido. Nesta segunda-feira, 18, o atual presidente, Donald Trump, havia anunciado a suspensão destas restrições, que foram impostas pela pandemia de Covid-19, a partir do dia 26 de janeiro. “Sob conselho de nossa equipe médica, o governo (Biden) não planeja revogar estas restrições em 26 de janeiro. Na verdade, planejamos reforçar as medidas de saúde pública em viagens internacionais para mitigar ainda mais a disseminação da covid-19”, disse a futura porta-voz de Biden, no Twitter, Jen Psaki.

Apesar de ter sido anunciada por Trump, a decisão só entraria em vigor após a posse de Biden, marcada para a próxima quarta, 20. Com isso, caberá ao democrata decidir se mantêm ou suspende as restrições. “Com a pandemia se agravando, e com variantes mais contagiosas surgindo ao redor do mundo, este não é o momento de suspender as restrições às viagens internacionais”, acrescentou a porta-voz. As proibições de embarque foram impostas em 2020 para tentar frear a pandemia em solo americano. Recentemente, o Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) dos EUA passou a exigir um teste negativo de Covid-19 para passageiros de voos internacionais. A medida passa a valer a partir do dia 26 de janeiro. Até o momento, os EUA são o país mais afetado pela pandemia, com mais de 24 milhões de contágios e quase 400 mil mortes por Covid-19

*Com informações da EFE