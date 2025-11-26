Brasileira que foi cunhada da secretária de imprensa de Trump é presa pelo ICE

Bruna Caroline Ferreira tem um filho com Michael Leavitt, irmão da porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt

SAUL LOEB / AFP Graziela dos Santos, irmã de Bruna, iniciou uma "vaquinha" virtual para arrecadar fundos para ajudara a irmã a permanecer nos EUA



Bruna ppor, mãe do sobrinho da porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt, foi detida por agentes do Serviço de Imigração e Alfândega dos Estados Unidos (ICE). Prisão teria ocorrido em Boston. Bruna tem um filho com Michael Leavitt, irmão da secretária de imprensa do governo de Donald Trump. A criança tem 11 anos. Segundo o ICE, Bruna é “imigrante ilegal brasileira com antecedentes criminais”. Ela chegou aos EUA em 1998 com a família ainda criança, segundo a defesa da brasileira.

Bruna era protegida por um programa chamado DACA (Ação Diferida para Chegadas na Infância), criado no governo Obama, mas que já foi alvo de Trump durante seu primeiro mandato, mas foi mantido. A rede de TV WMUR afirma que a brasileira já foi detida por agressão, o que a defesa negou em declarações à NBC e CNN.

Bruna está detida no Centro de Processamento do ICE na Louisiana e aguarda processo de deportação. “Ela entrou nos EUA com um visto de turista B2 que exigia que ela deixasse o país até 6 de junho de 1999. Ela está atualmente no Centro de Processamento do ICE no Sul da Louisiana e está em processo de deportação. Sob o governo do presidente Trump e da secretária Noem, todos os indivíduos que se encontram ilegalmente nos Estados Unidos estão sujeitos à deportação”, comunicou o Departamento de segurança Interna à imprensa.

Graziela dos Santos, irmã de Bruna, iniciou uma “vaquinha” virtual para arrecadar fundos para ajudara a irmã a permanecer nos EUA. “Minha irmã, Bruna, foi detida recentemente pela imigração e agora está lutando para permanecer no país que considera seu lar há quase toda a vida. Ela manteve seu status legal por meio do DACA, cumpriu todos os requisitos e sempre se esforçou para fazer o que é certo. A ausência de Bruna tem sido especialmente dolorosa para seu filho de 11 anos, Michael Leavitt Junior, que precisa da mãe e espera todos os dias que ela volte para casa a tempo das festas de fim de ano”, descreveu na página.

Iniciativa já arrecadou US$ 22 mil dos US$ 30 mil de meta.