Câmara convoca Vieira para explicar posição do governo sobre a guerra no Irã

Chanceler terá de prestar esclarecimentos na Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, onde a oposição tem dominância

TON MOLINA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Mauro Vieira é convocado pela Câmara a explicar posição do governo brasileiro sobre a guerra no Irã



O tom das manifestações do governo brasileiro em notas oficiais sobre a guerra no Oriente Médio tornou-se motivo de questionamento político no Congresso. O chanceler Mauro Vieira foi convocado a se explicar perante os deputados na Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, na Câmara, dominada pela oposição. Agora, uma data será agendada. O ministro é obrigado a comparecer.

Na terça-feira (3), o governo Lula manifestou preocupação com o alastramento do conflito para o Líbano, com enfrentamentos entre Israel e o Hezbollah, milícia xiita aliada de Teerã.

Em comunicado divulgado pelo Itamaraty, o governo brasileiro disse que “acompanha, com grande preocupação, a extensão do atual conflito no Oriente Médio para o Líbano, com o lançamento de projéteis pelo Hezbollah contra Israel e os ataques israelenses contra o território libanês, incluindo a região de Beirute”.

Esta é a terceira nota do governo Lula a respeito do conflito na região. O governo condenou o ataque dos EUA e de Israel contra o Irã, que resultou na morte do líder supremo iraniano, aiatolá Ali Khamenei e destacou que ocorreu durante um processo de negociação diplomática.

Em seguida, o governo manifestou profunda preocupação com a “escalada das hostilidades na região do Golfo”, uma referência aos disparos de mísseis e drones, por retaliação, por parte do Irã a instalações dos EUA nos países árabes. O país apelou à “interrupção de ações militares ofensivas”.

Viagem

A guerra também passou a ser uma variável na definição dos planos da visita de Lula a Washington. Lula tinha expectativa de realizar a viagem na segunda quinzena deste mês, para discutir principalmente a relação bilateral com o presidente americano, Donald Trump, mas agora integrantes do governo já entendem que a duração do conflito pode atrapalhar o planejamento da visita.

Fim das hostilidades

O Ministério das Relações Exteriores fez um apelo na terça-feira pela “cessação imediata das hostilidades” do conflito no Oriente Médio e pediu o cumprimento do acordo de cessar-fogo de 2024 e da Resolução de 2006 do Conselho de Segurança das Nações Unidas. Além disso, não há registros de brasileiros mortos nos ataques.

Segundo o Itamaraty, eles têm acompanhado “com grande preocupação, a extensão do atual conflito no Oriente Médio para o Líbano”, devido ao lançamento de projéteis pelo Hezbollah contra Israel e também os ataques de Israel contra o território libanês, incluindo a região de Beirute.

As embaixadas brasileiras no Líbano e na região mantêm contato com as respectivas comunidades brasileiras e disponibilizam recomendações nas páginas eletrônicas e mídias sociais.

*Com informações do Estadão Conteúdo