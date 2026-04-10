Casa Branca proíbe funcionários de usarem informações sigilosas em apostas

Pouco antes do anúncio de cessar-fogo entre Irã e Estados Unidos, foi registrada aposta de aproximadamente US$ 950 milhões no mercado futuro de petróleo

ALEX BRANDON / POOL / AFP O governo Trump emitiu o aviso aos funcionários em março por meio de comunicação interna



A Casa Branca emitiu alerta aos seus funcionários para não usarem indevidamente informações sigilosas em apostas nos mercados futuros. O comunicado interno foi feito por e-mail, em 24 de março, um dia depois de o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ordenar breve pausa nos ataques contra o Irã. A informação foi dada por uma autoridade do governo norte-americano à agência Reuters, na quinta-feira (9).

Outras decisões políticas de Trump foram antecedidas por apostas oportunistas. A movimentação levou especialistas a questionar se, de alguma forma, informações foram vazadas antes do tempo.

O caso mais recente se deu na terça-feira (7), quando Washington e Teerã acordaram um cessar-fogo temporário de duas semanas. Poucas horas antes do anúncio, uma aposta de aproximadamente US$ 950 milhões (equivalente a R$ 4,75 bilhões, na cotação atual) foi feita no mercado futuro de petróleo.

Dados da Bolsa de Valores dos Estados Unidos mostraram que, em março, apostas igualmente oportunistas sobre a commodity foram feitas antes de Trump ordenar adiamento dos ataques contra a infraestrutura de energia iraniana. As operações nos mercados preditivos, que permitem que os traders escolham resultados “sim” ou “não” em eventos específicos, também foram objeto de análise.

O Wall Street Journal foi o primeiro veículo a noticiar o alerta por e-mail. Segundo o jornal, o comunicado foi dirigido a toda a equipe do escritório de administração da Casa Branca. “Enquanto ele (Trump) busca um mercado de ações forte e lucrativo para todos, os integrantes do Congresso e outros funcionários do governo devem ser proibidos de usar informações não públicas para obter benefícios financeiros”, disse o porta-voz da Casa Branca, Davis Ingle, à Reuters em nota.

As negociações levaram especialistas jurídicos e parlamentares a pedirem um exame minucioso para saber se elas se baseiam em informações privilegiadas ou vazamentos. Nesta sexta-feira (10), segundo noticiou a Reuters, os senadores democratas Elizabeth Warren, da Comissão Bancária da Casa Alta, e Sheldon Whitehouse solicitaram ao órgão regulador federal dos mercados de commodities investigação sobre as atividades de negociação nos mercados de petróleo.