Irã aceita cessar-fogo e diz ‘ser possível’ reabrir Ormuz por duas semanas

Reprodução Bandeira do Irã



O Irã aceitou a proposta de cessar-fogo após pedido do Paquistão aos Estados Unidos em adiar “ultimato” ao país persa por duas semanas. A decisão foi feita pelo novo líder supremo, Mojtaba Khamenei.

O país islâmico informou ainda que deve voltar a conversar sobre uma novas negociações na próxima sexta-feira (10) em Islamabad para finalizar detalhes e poderão ser prorrogadas caso ambas as partes concordem.

Araqchi, do Irã, afirma ainda que trânsito seguro no Estreito de Ormuz é possível por duas semanas, em coordenação com Forças Armadas Iranianas.

A proposta de 10 pontos inclui:

suspensão de todas as sanções primárias e secundárias;

Pagamento de indenização integral ao Irã;

Liberação de todos ativos iranianos congelados.

Statement on behalf of the Supreme National Security Council of the Islamic Republic of Iran: pic.twitter.com/cEtBNCLnWT — Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) April 7, 2026

Trump adia ‘ultimato’

A decisão do Irã veio após o presidente americano, Donald Trump, informar, na noite desta terça-feira (7), o fim do “ultimato” em que ele obrigava o país islâmico a reabrir o Estreito de Ormuz, fechado desde o dia 28 de fevereiro devido à guerra entre Estados Unidos e Israel contra o Irã.

Em uma publicação no Truth Social, ele informou que a decisão foi tomada após conversa com o primeiro-ministro Shehbaz Sharif e o Marechal de Campo Asim Munir, do Paquistão, que haviam solicitado a suspensão do envio de forças destrutivas ao Irã.

A decisão de Trump e do Irã vem após o Paquistão solicitar nesta quarta-feira (horário local) a Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, que ele prorrogue por mais duas semanas. “Para permitir que a diplomacia siga seu curso, solicito sinceramente ao presidente Trump que estenda o prazo por duas semanas. O Paquistão, com toda a sinceridade, solicita aos irmãos iranianos que abram o Estreito de Ormuz por um período correspondente de duas semanas como um gesto de boa vontade”, disse Sharif em um post no X.