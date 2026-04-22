Caso D4vd: Causa da morte de Celeste Rivas, de 14 anos, é revelada

A jovem morreu devido a ferimentos penetrantes

Foto: Kevin Winter/AFP Rapper D4vd, acusado pelo assassinato de adolescente nos EUA



Celeste Rivas Hernandez, a jovem de 14 anos que o cantor D4vd é acusado de matar, morreu em decorrência de ferimentos penetrantes, de acordo com o relatório da autópsia divulgado nesta quarta-feira, 22.

A morte dela, que teve sua divulgação bloqueada por meses, foi classificada como homicídio no relatório do Instituto Médico Legal (IML) do Condado de Los Angeles, nos Estados Unidos. Um juiz ordenou que o relatório fosse mantido sob sigilo em novembro, a pedido das autoridades, após o corpo da garota – desmembrado e em estado de decomposição – ter sido encontrado em duas sacolas no porta-malas de um Tesla estacionado em Hollywood Hills, em setembro. No entanto, os promotores concordaram em permitir a liberação do documento esta semana.

O cantor de alt-pop de 21 anos, D4vd (nome de registro David Burke), foi indiciado pelo assassinato na segunda-feira, 20. Ele declarou-se inocente das acusações de homicídio em primeiro grau, atos lascivos e libidinosos com menor de 14 anos e mutilação de cadáver. Os advogados de Burke afirmaram que ele não causou a morte de Rivas Hernandez e que defenderão vigorosamente sua inocência.

Os promotores alegam que ele matou a jovem porque ela ameaçou denunciar que ambos mantinham um relacionamento sexual iniciado quando ela tinha 13 anos; ele temia que isso arruinasse sua carreira em ascensão. Uma queixa-crime alega que ele a matou com um objeto perfurocortante e desmembrou o corpo cerca de duas semanas depois.

De acordo com a autópsia, ela apresentava ferimentos significativos no tronco, provavelmente causados por um objeto afiado. Seu corpo estava em tal estado de degradação que os peritos não conseguiram sequer determinar a cor de seus olhos. Ela usava aparelho ortodôntico na época da morte e tinha uma tatuagem com a inscrição “Shhh…” na parte interna de um dos dedos, segundo o relatório. Outros dois dedos estavam faltando, assim como partes dos braços e pernas.

O legista-chefe do Condado de Los Angeles, Dr. Odey C. Ukpo, tem buscado enfatizar a independência de sua agência em relação às forças policiais e tornar seu trabalho o mais público possível desde que assumiu o cargo, há três anos. Ele afirmou não acreditar que o sigilo de relatórios ajude nas investigações e declarou que só restringiria a liberação de documentos se fosse obrigado por ordem judicial.

“Após vários meses, fico grato que esta informação possa finalmente ser divulgada, não apenas para o público, mas também para a família enlutada que enfrenta essa perda”, disse Ukpo em comunicado na quarta-feira. “É inimaginável que tenham tido que esperar tanto tempo para saber o que aconteceu com a filha.”

D4vd (pronuncia-se “David”) ganhou popularidade entre o público jovem por sua mistura de indie rock, R&B e lo-fi pop. Ele viralizou no TikTok em 2022 com o sucesso Romantic Homicide, que alcançou o 4º lugar na parada Hot Rock & Alternative Songs da Billboard. Ele lançou seu EP de estreia, Petals to Thorns, e a sequência, The Lost Petals, em 2023.

Seu primeiro álbum completo de estúdio, Withered, foi lançado há um ano – exatamente dois dias após a data em que os promotores estimam que Rivas Hernandez foi morta.