Chefe de inteligência da Guarda Revolucionária do Irã é morto em bombardeio

Majid Khademi ocupava o cargo desde a morte de Mohammad Kazemi, morto em 2025; a República Islâmica atribui o ataque conjunto a Israel e aos Estados Unidos

Forças de Defesa de Israel/Reprodução Majid Jademi, chefe de inteligência da Guarda Revolucionária do Irã foi morto em bombardeios.



A Guarda Revolucionária Islâmica do Irã confirmou a morte de seu chefe de inteligência, Majid Khademi, em um ataque atribuído a Israel e aos Estados Unidos na manhã desta segunda-feira (6).

“O general Majid Khademi, o poderoso e formado dirigente da Organização de Inteligência do Corpo dos Guardiões da Revolução Islâmica, morreu como mártir no ataque terrorista criminoso do inimigo americano-sionista (…) hoje ao amanhecer”, confirmou a Guarda Revolucionária Islâmica do Irã em nota.

Majid Khademi era um veterano do regime iraniano e atuou por cerca de 50 anos na Guarda Revolucionária Islâmica do Irã, segundo Teerã.

No fim da noite de domingo (5), Irã e Estados Unidos receberam uma minuta de proposta que prevê um cessar-fogo de 45 dias e a reabertura do Estreito de Ormuz, segundo duas autoridades do Oriente Médio.

A proposta partiu de mediadores do Egito, do Paquistão e da Turquia, que esperam que a janela de 45 dias dê tempo suficiente para que as negociações avancem rumo a um cessar-fogo permanente. Segundo os funcionários, Irã e EUA ainda não responderam ao texto, que foi encaminhado ao ministro das Relações Exteriores iraniano, Abbas Araghchi, e ao enviado dos EUA para o Oriente Médio, Steve Witkoff.

A guerra começou com ataques conjuntos de EUA e Israel em 28 de fevereiro e já deixou milhares de mortos, abalou os mercados globais, interrompeu rotas marítimas essenciais e elevou os preços dos combustíveis. Ambos os lados ameaçaram e atingiram alvos civis, o que motivou alertas sobre possíveis crimes de guerra por parte da ONU e de especialistas em direito internacional.

Ataque atribuído a Israel e aos Estados Unidos nesta segunda-feira ocorre em meio às ameaças do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de devastar a infraestrutura civil caso o país não reabra o Estreito de Ormuz.

O Irã praticamente bloqueou o Estreito de Ormuz, uma passagem estratégica para energia global, o que elevou os preços do petróleo e do gás e levou países ao redor do mundo a adotar medidas para conter os impactos.

Resposta às ameaças de Trump

O Irã lançou novos ataques contra Israel e os países do Golfo nesta segunda-feira (6) e emitiu uma advertência sobre represálias “devastadoras” caso o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, cumpra a ameaça de destruir instalações civis.

Mais de um mês após o início da guerra no Oriente Médio, que provocou milhares de mortes e abalou a economia mundial, Teerã voltou a lançar mísseis e drones contra Israel, Kuwait e Emirados Árabes Unidos.

Em Israel, os bombeiros informaram que encontraram duas pessoas mortas sob os escombros de um edifício atingido no domingo por um míssil iraniano em Haifa, norte do país. Outras duas pessoas estão desaparecidas. O Exército israelense, por sua vez, anunciou uma nova série de ataques contra Teerã.

*Com informações da AFP