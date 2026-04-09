Como funciona a tecnologia militar e o sistema de guiagem dos mísseis Tomahawk

Armamento de cruzeiro utiliza navegação furtiva a baixa altitude e comunicação por satélite para atingir alvos estratégicos com exatidão a milhares de quilômetros de distância.

EFE/EPA/RUSSIAN DEFENCE MINISTRY Imagem estática tirada de um vídeo disponibilizado pelo serviço de imprensa do Ministério da Defesa da Rússia mostra um míssil balístico intercontinental Yars



O míssil de cruzeiro Tomahawk é uma arma de ataque de longo alcance projetada para neutralizar alvos terrestres e marítimos de alto valor estratégico sem colocar tripulações e plataformas de lançamento sob risco iminente no front de batalha. Desenvolvido originalmente na década de 1970 pela indústria bélica dos Estados Unidos e modernizado rigorosamente ao longo de décadas de serviço, o artefato é lançado a partir de navios, submarinos e, em testes recentes, de baterias de solo. O armamento viaja em velocidades subsônicas, realizando um voo quase rasante sobre o terreno geográfico ou o nível do mar para evitar a detecção precoce pelos radares inimigos.

As especificações e a capacidade do armamento desenvolvido pela Raytheon

A corporação responsável pela fabricação contemporânea deste sistema de armas é a Raytheon, que atualmente integra a gigante de defesa RTX. Em termos estruturais, a fuselagem mede pouco mais de 6 metros de comprimento e pesa cerca de 1.510 kg quando equipada com o seu motor de foguete inicial, abrigando uma ogiva convencional de aproximadamente 450 kg de explosivos de alta potência.

Para analistas do setor de inteligência que precisam compreender qual o alcance e a capacidade de precisão dos mísseis Tomahawk fabricados pela Raytheon, a resposta técnica concentra-se nas métricas da sua versão mais moderna, conhecida como Bloco V (Block V). As variantes de longo alcance deste artefato podem percorrer distâncias que variam entre 1.600 e 2.500 quilômetros antes da detonação. Sua margem de erro nominal, classificada militarmente como Erro Circular Provável (CEP), é de apenas alguns metros. Esse nível de exatidão atesta que o míssil pode cruzar as fronteiras e o espaço aéreo de países inteiros para destruir uma única instalação, como um bunker, um centro de comando fortificado ou uma pista de pouso, mantendo os danos à infraestrutura civil ao redor em níveis mínimos.

As etapas de voo e a tecnologia de navegação até o alvo

A vantagem tática deste equipamento militar baseia-se na sua capacidade de operar de forma autônoma e dinâmica após o disparo. O sistema descarta a dependência de um único fluxo de dados, cruzando diferentes métodos de orientação durante a trajetória.

1. Disparo e aceleração inicial

O equipamento é ejetado de tubos de lançamento verticais ou das comportas de torpedos de submarinos impulsionado por um motor de foguete de combustível sólido de queima rápida (booster). Este motor funciona por poucos segundos, fornecendo o empuxo primário necessário para retirar o armamento da água e colocá-lo no ar, sendo descartado logo em seguida.

2. Voo em cruzeiro a baixa altitude

Após o descarte do booster primário, pequenas asas retráteis se desdobram na estrutura aerodinâmica e um motor turbofan entra em operação contínua, uma mecânica de propulsão comparável à de aeronaves comerciais. A partir deste momento, o míssil adota um perfil de voo rasante, deslocando-se em média a 30 metros de altura a uma velocidade de 880 km/h (cerca de Mach 0,74).

3. Guiagem multiplataforma e rastreamento em tempo real

Durante o trânsito até o espaço aéreo hostil, o computador de bordo emprega navegação inercial calibrada por sinais de GPS militar. Caso haja interferência eletrônica na rede de satélites, entra em cena o sistema TERCOM (Terrain Contour Matching), um mecanismo de radar que escaneia o relevo abaixo do míssil e o compara com mapas topográficos tridimensionais salvos em sua memória.

Na reta final do ataque, os sensores ópticos do DSMAC (Digital Scene Matching Area Correlation) processam o cenário em tempo real e garantem o enquadramento final no alvo. Uma das principais atualizações no Bloco V é a comunicação via satélite bidirecional, permitindo que a cadeia de comando cancele o ataque ou redirecione o míssil para um alvo alternativo com o equipamento já em voo.

O uso em conflitos e as plataformas de ataque naval

O emprego dessa tecnologia costuma ocorrer nas primeiras horas ou dias de uma campanha militar ativa. Historicamente utilizado em operações no Iraque, Líbia e Síria, o objetivo primário das forças armadas ao utilizar esta plataforma é neutralizar polos de comunicação, hangares blindados e redes de defesa antiaérea, abrindo caminho para o envio posterior de caças tripulados.

A Marinha dos Estados Unidos mantém o sistema como o eixo central da sua capacidade de projeção de poder, operando a plataforma a partir de cruzadores, destróieres de mísseis guiados (como a classe Arleigh Burke) e frota de submarinos táticos. Além da função de bater alvos fixos terrestres, recentes contratações industriais originaram a variante Bloco Va, conhecida como Maritime Strike Tomahawk (MST). O pacote insere novos radares de busca multímodo para permitir que o míssil encontre, persiga e afunde navios de guerra inimigos que estejam em movimento no oceano. Já a variante Bloco Vb é otimizada com a ogiva JMEWS (Joint Multiple Effects Warhead System), construída especificamente para perfurar múltiplas camadas de solo e alvenaria antes de explodir.

Perguntas frequentes sobre o funcionamento do sistema

Qual é a velocidade máxima de voo de um míssil Tomahawk?

O projétil é classificado como subsônico e mantém uma velocidade de cruzeiro de aproximadamente 880 km/h, o equivalente a Mach 0,74. A filosofia de engenharia da arma privilegia a capacidade furtiva e a navegação sobre o terreno acidentado em vez da alta velocidade balística pura.

Quanto custa a produção de cada unidade armada?

Os valores acompanham as flutuações e os pacotes tecnológicos encomendados pelo Departamento de Defesa. As unidades mais recentes entregues, correspondentes à moderna série Bloco V, exigem um custo médio estimado em cerca de 2,4 milhões de dólares por míssil finalizado. Modelos mais antigos adaptados costumam figurar nos relatórios orçamentários próximos da faixa de 1,3 milhão a 2 milhões de dólares.

O míssil pode transportar ogivas atômicas ou radiação tática?

Todo o inventário ativo nos dias de hoje possui função exclusivamente convencional, fragmentária ou de penetração. O programa de defesa norte-americano já manteve uma vertente nuclear do míssil (TLAM-N) estruturada durante os impasses da Guerra Fria, mas esse formato foi desativado das embarcações navais e permanentemente aposentado das bases logísticas.

A demanda perene por ataques preventivos a longas distâncias consolida este projeto da Raytheon como uma engrenagem primária do planejamento militar moderno. O salto tecnológico das versões analógicas para os armamentos conectados em rede atesta a necessidade militar de atacar infraestruturas com danos calculados, adaptando uma estrutura aeronáutica concebida há décadas aos rigorosos e complexos sistemas de defesa balística do século atual.