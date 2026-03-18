Como o Irã financia e coordena o Eixo da Resistência no Oriente Médio

A infraestrutura logística e financeira que sustenta grupos armados aliados a Teerã enfrenta seu maior teste de sobrevivência após a escalada de confrontos diretos com os Estados Unidos e Israel em 2026

AFP Teerã bloqueou o Estreito de Ormuz e ordenou que as milícias sob seu comando lançassem ataques coordenados



O Eixo da Resistência é uma aliança política e militar descentralizada liderada pela República Islâmica do Irã, projetada para consolidar a influência iraniana no Oriente Médio e combater a presença dos Estados Unidos e de Israel na região. A coalizão engloba governos aliados e uma complexa rede de grupos armados, incluindo o Hezbollah no Líbano, os Houthis no Iêmen e o Hamas nos territórios palestinos. Em março de 2026, entender quem financia grupos como o Hezbollah e os Houthis e como eles atuam na guerra como aliados do Irã tornou-se urgente: a região entrou em guerra aberta após uma ofensiva massiva de Washington e Tel Aviv que resultou na morte do líder supremo iraniano, aiatolá Ali Khamenei. Em retaliação, Teerã bloqueou o Estreito de Ormuz e ordenou que as milícias sob seu comando lançassem ataques coordenados.

A gênese da aliança antiocidental e a estratégia de defesa avançada

As bases do Eixo da Resistência foram estabelecidas após a Revolução Islâmica de 1979, quando o Irã adotou uma doutrina estatal de oposição à influência estrangeira e expansão do islamismo xiita. A vulnerabilidade enfrentada durante a Guerra Irã-Iraque (1980-1988) levou o regime iraniano a formular uma estratégia de “defesa avançada”, cujo princípio é lutar contra inimigos fora das próprias fronteiras iranianas por meio de guerras por procuração.

A primeira e mais bem-sucedida experiência dessa política ocorreu em 1982, durante a invasão israelense ao Líbano, quando a Guarda Revolucionária Islâmica do Irã ajudou a fundar e estruturar o Hezbollah. Com o passar das décadas, o modelo de exportação militar se expandiu. O Irã começou a treinar, armar e subsidiar diferentes milícias na Síria, no Iraque e, posteriormente, insurgentes no Iêmen, formando um arco geográfico de dissuasão militar que permitiu a Teerã atacar adversários mantendo um grau de negação plausível.

O fluxo de capital, armas e tecnologia para as frentes de batalha

O financiamento e o suporte logístico do Eixo da Resistência são operacionalizados pela Força Quds, a unidade de elite da Guarda Revolucionária Iraniana responsável por operações extraterritoriais. Em vez de apenas transferir dinheiro vivo, o regime iraniano fornece expertise balística, rotas de contrabando, petróleo e subsídios diretos.

A economia de guerra do Hezbollah

O Hezbollah, considerado a força militar não-estatal mais poderosa do mundo, funciona como uma extensão direta dos interesses de Teerã no Mediterrâneo. Mesmo sob intensa pressão militar, estimativas de autoridades americanas no final de 2025 apontavam que o grupo continuava a receber do Irã cerca de US$ 60 milhões mensais.

A estrutura financeira do grupo libanês transcende o repasse direto e inclui operações em um sistema financeiro paralelo, como a instituição Al Qard al Hasan, frequentemente alvo de bombardeios israelenses e restrições do Banco Central libanês. A logística, no entanto, sofreu um duro golpe logístico no final de 2024. O colapso do regime de Bashar al-Assad na Síria cortou o principal corredor terrestre que o Irã utilizava para transferir armamentos e capital para o território libanês, isolando as tropas do Hezbollah e fragilizando o escoamento bélico.

O aparelhamento militar dos Houthis

Diferente do Hezbollah, que atua na fronteira israelense, os rebeldes Houthis (movimento Ansar Allah) garantem o controle iraniano na entrada do Mar Vermelho. O Irã forneceu ao grupo iemenita tecnologia avançada para a montagem de drones suicidas e mísseis antinavio. Com baixo custo operacional, os Houthis paralisaram parte do tráfego marítimo comercial no Estreito de Bab el-Mandeb a partir de 2023, provocando respostas militares diretas dos Estados Unidos. Em 2026, com a ordem de escalada partindo de Teerã, o grupo retomou as ameaças de bombardeios contínuos à navegação internacional na região.

O colapso da dissuasão e a guerra aberta no Golfo Pérsico

O modelo de conflito indireto que sustentou o Eixo da Resistência por anos entrou em colapso definitivo no início de 2026. A escalada bélica deixou o plano das “guerras nas sombras” para se tornar um confronto de grandes proporções entre Estados.

Uma operação coordenada pelos EUA, sob a presidência de Donald Trump, e por Israel no final de fevereiro de 2026 mirou instituições políticas e infraestruturas do programa nuclear iraniano.

O ataque culminou na morte do líder supremo do Irã, Ali Khamenei, gerando o acionamento total das milícias regionais.

A Guarda Revolucionária disparou mísseis contra bases americanas situadas no Bahrein, Emirados Árabes Unidos, Catar e Kuwait.

O Irã bloqueou ativamente o Estreito de Ormuz, forçando mais de 150 navios petroleiros a ancorar no Golfo Pérsico, gerando pânico nos mercados globais de energia.

O Hezbollah rompeu o cessar-fogo estabelecido em novembro de 2024 e disparou frotas de drones e mísseis contra o território israelense.

A perda da principal liderança política e espiritual em Teerã pressionou as estruturas do Eixo da Resistência a agirem simultaneamente, transformando um sistema que servia como escudo do Irã em uma rede de ataque frontal.

O enfraquecimento das resoluções internacionais e a ineficácia das sanções

A arquitetura militar financiada pelo Irã expôs as limitações crônicas dos mecanismos de resolução da ONU e do direito internacional. No Líbano, a recusa sistemática em cumprir as resoluções do Conselho de Segurança que exigem o desarmamento de milícias culminou em um grave embate interno. Em fevereiro de 2026, o governo libanês estabeleceu um cronograma de quatro meses para que o exército estatal assumisse o controle das armas na área estratégica entre os rios Litani e Awali. O Hezbollah rejeitou publicamente a medida, esvaziando a autoridade do Estado libanês e precipitando a retomada de ataques contra Israel logo no mês seguinte.

No âmbito econômico, décadas de embargos ocidentais liderados por Washington não conseguiram impedir o fluxo financeiro iraniano para o exterior. O regime utilizou redes globais de contrabando, criptomoedas e o mercado paralelo de câmbio para burlar a vigilância internacional. Contudo, o custo da manutenção bélica no exterior gerou insustentabilidade interna. A moeda local (rial) derreteu para a marca histórica de 1,5 milhão por dólar em 2026, e a inflação acima de 70% provocou levantes populares que já resultaram em milhares de mortes nas ruas do Irã, expondo a fatura cobrada à população para bancar as atividades do Hezbollah e dos Houthis.

Diante do assassinato de suas lideranças centrais, de um estrangulamento cambial agudo interno e do disparo do preço internacional do petróleo e do gás natural, o futuro do governo em Teerã tornou-se incerto. Com a paralisação do Porto de Jebel Ali, em Dubai, e o travamento completo das rotas do Golfo Pérsico, o confronto deixou de ser uma crise restrita ao Levante. Sem espaço diplomático para recuos rápidos, os países que hospedam as milícias financiadas pelo Irã enfrentam a possibilidade iminente de transformarem seus territórios no principal campo de batalha de uma guerra militar e energética de impacto global.