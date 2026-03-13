Cuba confirma que está ‘conversando’ com os Estados Unidos

A ilha enfrenta uma crise energética que praticamente paralisou sua economia depois que Washington cortou o fornecimento de petróleo da Venezuela

Ernesto Mastrascusa/EFE "Funcionários cubanos mantiveram recentemente conversas com representantes do governo dos Estados Unidos", afirmou Díaz-Canel



O presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, confirmou nesta sexta-feira (13) que “funcionários cubanos mantiveram recentemente conversas” com representantes dos Estados Unidos, em um momento de tensão entre Washington e Havana.

Donald Trump não esconde o seu desejo de uma mudança de regime em Cuba, governada pelo Partido Comunista (PCC, único) e localizada a apenas 150 km dos Estados Unidos. Segundo Washington, o país representa uma “ameaça excepcional”, principalmente por suas estreitas relações com a Rússia, a China e o Irã, aliados de Havana.

O presidente Trump instou Havana a “chegar a um acordo” ou enfrentar as consequências. A ilha enfrenta uma crise energética que praticamente paralisou sua economia depois que Washington cortou o fornecimento de petróleo da Venezuela, seu principal fornecedor, e ameaçou impor sanções a outros países que lhe vendem combustível.

“Funcionários cubanos mantiveram recentemente conversas com representantes do governo dos Estados Unidos“, afirmou Díaz-Canel em uma reunião com as principais autoridades do país, segundo imagens exibidas pela televisão cubana.

“As conversas foram orientadas a buscar soluções, por meio do diálogo, para as diferenças bilaterais que temos entre as duas nações”, acrescentou.

Segundo imagens da televisão, entre os líderes na primeira fila estava Raúl Guillermo Rodríguez Castro, neto do ex-presidente Raúl Castro (2006-2018), que, apesar de não ocupar nenhum cargo no governo, foi mencionado pela mídia americana como interlocutor do secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, no contexto de conversas secretas com Cuba.

“Desde que nos beneficie, estaremos de acordo, mas com as nossas condições”, disse à AFP o vendedor de produtos agrícolas Sergio Guerra, pouco após o anúncio do governo.

As declarações de Díaz-Canel confirmam o que Trump já havia afirmado em meados de janeiro, quando indicou que seu governo conversava com autoridades de alto escalão na ilha.

O México, que enviou recentemente a Cuba mais de 2.000 toneladas de ajuda humanitária para enfrentar a crise, comemorou a notícia nesta sexta-feira. “O México sempre vai promover a paz e o diálogo diplomático e, em particular, diante dessa injustiça que tem sido cometida há muitos anos contra o povo de Cuba com o bloqueio”, disse a presidente Claudia Sheinbaum em sua coletiva de imprensa diária.

Um comboio internacional que chegará a Havana em 21 de março e conta com o apoio da ativista climática Greta Thunberg transportará “mais de 20 toneladas” de alimentos, medicamentos e equipamentos de energia solar para a ilha.,

“Que o soltem”

O presidente cubano destacou que essas conversas são facilitadas por “fatores internacionais” que não especificou.

Na noite de quinta-feira, Havana anunciou a libertação em breve de 51 prisioneiros sob os auspícios do Vaticano, o histórico mediador entre Cuba e Estados Unidos, sem precisar os nomes dos beneficiados, nem as causas de suas sanções.

A notícia encheu de esperança Yusmila Robledo, esposa de um dos detidos pelos históricos protestos de 11 de julho, quando milhares de cubanos saíram às ruas aos gritos de “abaixo a ditadura” e “liberdade”.

“É preciso que o soltem, porque já faz cinco anos que eu venho sofrendo com essa situação dele preso (…) e eu sozinha com meus dois filhos”, disse Robledo nos arredores de sua casa, no bairro de La Güinera, um dos epicentros dos protestos de 2021.

A mulher, que também tem dois primos detidos pela mesma causa, está satisfeita com o anúncio das negociações com os Estados Unidos.

“Que bom que há negociações (…) porque, se não houver negociação, não avançamos”, considerou Robledo.

Evitar “o confronto”

Díaz-Canel enfatizou que este é um “processo muito delicado” que “exige esforços enormes e árduos para encontrar um terreno comum que nos permita avançar e nos afastar do confronto”.

A Igreja Católica atua há décadas como mediadora e canal de diálogo entre Cuba e os Estados Unidos e desempenhou um papel fundamental no degelo das relações diplomáticas entre os dois países em 2015, durante o segundo mandato de Barack Obama (2013-2017).

Em 28 de fevereiro, durante uma visita diplomática à Europa, o ministro das Relações Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, foi recebido em audiência pelo papa Leão XIV.

Uma semana antes, o secretário da Santa Sé para as Relações com os Estados, Paul Richard Gallagher, havia se reunido com dois diplomatas americanos: o encarregado de negócios em Havana, Mike Hammer, e o embaixador no Vaticano, Brian Burch.

No final de fevereiro, Trump disse que considerava uma “tomada amistosa” de Cuba. “Eles não têm dinheiro, não têm nada agora, mas estão conversando conosco e talvez vejamos uma tomada amistosa de Cuba”, declarou.

*Com AFP