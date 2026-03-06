Jovem Pan > Notícias > Mundo > Trump diz que Cuba ‘vai cair em breve’ e que país deseja um acordo com os EUA

Trump diz que Cuba ‘vai cair em breve’ e que país deseja um acordo com os EUA

Presidente afirmou que o secretário Marco Rubio vai participar das negociações

  • 06/03/2026 14h10
SAUL LOEB / AFP donald trump (1) "Temos muito tempo, mas Cuba está pronta, depois de 50 anos", disse Trump

O presidente americano Donald Trump declarou nesta sexta-feira (6) que “Cuba vai cair em breve”, em entrevista por telefone ao canal de notícias CNN na qual destacou os êxitos militares de seu segundo mandato.

“Cuba também vai cair. Eles têm muita vontade de chegar a um acordo“, disse sobre o governo comunista de Havana. “Eles querem fazer um acordo, então vou colocar (o secretário de Estado) Marco (Rubio) lá e veremos como isso termina”, acrescentou.

As relações entre Washington e a ilha atravessam um novo período de turbulência nas últimas semanas.

Após a derrubada e captura do presidente venezuelano Nicolás Maduro por forças americanas no início de janeiro, os Estados Unidos exigiram e obtiveram do poder interino em Caracas que suspendesse os envios de petróleo a sua aliada Cuba.

Temos muito tempo, mas Cuba está pronta, depois de 50 anos“, disse Trump à CNN, em referência às décadas de governo comunista na ilha após a revolução liderada por Fidel Castro em 1959.

Um dia antes, o presidente havia afirmado na Casa Branca que estava concentrado na ofensiva lançada contra o Irã na semana passada, mas que era apenas uma “questão de tempo” antes de que os cubanos que deixaram a ilha pudessem retornar.

O bloqueio energético imposto de fato por Washington a Cuba, onde nenhum petroleiro entrou desde 9 de janeiro, agravou a longa crise econômica e os apagões recorrentes enfrentados pela população.

A medida também ameaça provocar um golpe severo no turismo, a segunda fonte de divisas da ilha depois da exportação de serviços médicos.

*Com AFP

