Governo Lula revoga visto de assessor de Trump que visitaria Bolsonaro

Darren Battie pediu para visitar o ex-presidente na Papudinha, mas Alexandre de Moraes negou o pedido após analisar a agenda do funcionário

O Ministério das Relações Exteriores (Itamaraty) revogou o visto concedido a Darren Battie, assessor do governo dos EUA de Donald Trump, nesta sexta-feira (13).

Segundo o órgão, a decisão foi tomada por “omissão e falseamento de informações relevantes quanto ao motivo da visita”, ou seja, Darren teria mentido o motivo pelo qual estaria no Brasil.

O Itamaraty reforçou que esse princípio legal é suficiente para negar a concessão, de acordo com leis nacionais e internacionais.

*Em atualização