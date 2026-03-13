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Governo Lula revoga visto de assessor de Trump que visitaria Bolsonaro

Darren Battie pediu para visitar o ex-presidente na Papudinha, mas Alexandre de Moraes negou o pedido após analisar a agenda do funcionário

  • Por Fernando Keller
  • 13/03/2026 13h05 - Atualizado em 13/03/2026 13h11
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O Ministério das Relações Exteriores (Itamaraty) revogou o visto concedido a Darren Battie, assessor do governo dos EUA de Donald Trump, nesta sexta-feira (13).

Segundo o órgão, a decisão foi tomada por “omissão e falseamento de informações relevantes quanto ao motivo da visita”, ou seja, Darren teria mentido o motivo pelo qual estaria no Brasil.

O Itamaraty reforçou que esse princípio legal é suficiente para negar a concessão, de acordo com leis nacionais e internacionais.

 

*Em atualização

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