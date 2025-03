Egito condena corte de ajuda humanitária em Gaza e acusa Israel de usar fome como arma

Ministro das Relações Exteriores egípcio, Badr Abdelatty, pediu neste domingo (2) a implementação imediata da próxima fase do cessar-fogo

O governo egípcio manifestou forte desaprovação em relação à recente decisão de Israel de estabelecer o corte de ajuda em Gaza à Faixa de Gaza. O ministro das Relações Exteriores do Egito, Badr Abdelatty, denunciou essa ação, afirmando que Israel estaria utilizando a fome como uma estratégia de guerra. Ele também solicitou que a próxima fase do cessar-fogo entre Israel e Hamas fosse implementada de forma imediata.

A situação em Gaza se agravou com a interrupção da entrada de bens e suprimentos, uma medida que Israel justificou ao alertar sobre possíveis “consequências adicionais” se o Hamas não concordar com uma nova proposta para a extensão do cessar-fogo. Essa postura tem gerado preocupações sobre a crescente crise humanitária na região.

Em resposta, o Hamas acusou Israel de tentar minar o acordo de trégua já existente. O grupo classificou a decisão de restringir a ajuda humanitária como uma forma de “extorsão barata”, além de caracterizá-la como um crime de guerra e um ataque direto à paz estabelecida entre as partes. A tensão entre as duas partes continua a aumentar, com o Egito buscando intervir para facilitar um entendimento.

