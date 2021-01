Em defesa do impeachment, Pelosi acusa Trump de ter incitado invasão ao Capitólio

A presidente da Câmara dos Deputados afirmou que o presidente dos Estados Unidos deve sofrer o processo político por ter incentivado uma ‘insurreição’

EFE/EPA/US HOUSE OF REPRESENTATIVES HANDOUT A democrata Nancy Pelosi também condenou os responsáveis pela invasão, que ela chamou de rebeldes "não patriotas"



A presidente da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos, Nancy Pelosi, defendeu o impeachment do presidente Donald Trump nesta quarta-feira, 13. Durante a sessão na Câmara dos Representantes que discute o assunto, a democrata afirmou que Trump teve responsabilidade sobre a invasão ao Capitólio no dia 6 de janeiro, que causou a morte de cinco pessoas. “Sabemos que o presidente dos Estados Unidos incitou essa insurreição, essa rebelião armada contra nosso país comum. Ele deve sair. Ele é um perigo claro e presente para a nação que todos amamos”, afirmou.

Pelosi ressaltou que a condenação pelo Senado garantiria que os Estados Unidos estejam “a salvo deste homem que está tão decidido a destruir as coisas”. A presidente da Câmara dos Deputados se referia ao fato de que, caso sofra impeachment, Trump não poderá mais desempenhar funções políticas. Por fim, a democrata condenou veementemente as pessoas envolvidas na invasão ao Capitólio. “Esses rebeldes não era patriotas. Eles não faziam parte de uma base política a ser cuidada e administrada. Eles eram terroristas domésticos. E a justiça deve prevalecer”, completou.

A fala de Nancy Pelosi foi rebatida por vários congressistas do Partido Republicano, ao qual Donald Trump pertence. “Este não é o caminho a seguir se quisermos recuperar a união. Chegou o momento de procurar a cura. Vamos parar com este impeachment”, defendeu Jeff van Drew, de Nova Jersey. No entanto, alguns republicanos também manifestaram, nos últimos dias, o seu apoio ao impeachment de Trump. Entre eles estão os congressistas Adam Kizinger de Illinois, Fred Upton de Michigan, John Katko de Nova York e Liz Cheney de Wyoming. Além disso, o Partido Democrata compõe a maioria da Câmara dos Representantes.